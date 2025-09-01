Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Имане Хелиф обжалва пред КАС решението на Световен бокс да въведе тестове за пол

Имане Хелиф обжалва пред КАС решението на Световен бокс да въведе тестове за пол

  • 1 сеп 2025 | 20:32
  • 389
  • 0
Имане Хелиф обжалва пред КАС решението на Световен бокс да въведе тестове за пол

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф обжалва в Спортния арбитражен съд (КАС) решението на международната федерация Световен бокс за въвеждане на задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории, пише агенция АП.

Протестът на алжирката е бил внесен през миналия месец, още преди официалното въвеждане на правилото. От КАС уточниха, че са отхвърлили предложението да отменят решението на Световен бокс до окончателен отговор.

Всички състезатели, които искат да участват на Световното първенство по бокс в Ливърпул, трябва да направят еднократен PCR (полимеразна верижна реакция) преди началото на турнира, за да бъдат допуснати до турнира. През миналия месец сходно решение взе и Световната Атлетика за спортисти, които желаят да се включат в женските категории на Световното първенство през септември.

Дискусиите около половата идентичност в женския спорт нараснаха на Олимпийските игри в Париж, където алжирката Имане Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин спечелиха златни медали. Те бяха допуснати до участие от Международния олимпийски комитет (МОК), въпреки че нямаха право да боксират на Световното първенство година по-рано. Тогава обаче решението бе на Международната боксова федерация (ИБА) и бе продиктувано от това, че и двете не издържаха тестове.

МОК, който организира боксовите турнири в Токио 2020 и Париж 2024, отне лиценза на ИБА заради различни причини. От организацията отсъдиха, че Хелиф и Лин са родени като жени и се идентифицират като жени.

Световното първенство в Ливърпул ще бъде първото в историята, организирано от Световен бокс.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Основна битка от UFC Париж бе отложена

Основна битка от UFC Париж бе отложена

  • 1 сеп 2025 | 14:44
  • 412
  • 0
Дарън Тил: Нокаутът срещу Люк Рокхолд беше твърде лесен

Дарън Тил: Нокаутът срещу Люк Рокхолд беше твърде лесен

  • 1 сеп 2025 | 13:29
  • 1014
  • 0
Преговорите между Шакур Стивънсън и Теофимо Лопес напредват

Преговорите между Шакур Стивънсън и Теофимо Лопес напредват

  • 1 сеп 2025 | 13:21
  • 330
  • 0
Крейг Джоунс приспа Чел Сонен два пъти в супер-двубой на CJI 2

Крейг Джоунс приспа Чел Сонен два пъти в супер-двубой на CJI 2

  • 1 сеп 2025 | 13:02
  • 570
  • 0
Виктор Хюго и Ник Родригес изведоха B-Team до награда от 1 милион долара на CJI 2

Виктор Хюго и Ник Родригес изведоха B-Team до награда от 1 милион долара на CJI 2

  • 1 сеп 2025 | 12:47
  • 506
  • 0
Международната федерация награди българските съдии и организаторите на Световното в София

Международната федерация награди българските съдии и организаторите на Световното в София

  • 1 сеп 2025 | 09:23
  • 703
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

Трансферният прозорец се затвори почти навсякъде, в Испания все още има време за сделки (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 21:00
  • 134185
  • 14
Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

Илиан Илиев: Можем да спечелим самочувствие срещу Испания

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 25419
  • 48
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 30807
  • 0
Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

Ключов халф на ПСЖ отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 1 сеп 2025 | 19:52
  • 4122
  • 1
Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

Наполи обяви сделката си с Манчестър Юнайтед за нападател

  • 1 сеп 2025 | 20:52
  • 1843
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 21:15
  • 8147
  • 0