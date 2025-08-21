Противоречивата боксьорка Имане Хелиф сложи край на кариерата си

Популярни
  • 21 авг 2025 | 02:26
  • 280
  • 1
Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф от Алжир сложи край на спортната си кариера, заяви мениджърът на спортистката Насер Йесфах пред портала Nice Matin.

"Тя се е отказала от всичко, дори не е започвала отново да се боксира след случилото се на Олимпийските игри. Тренира в Алжир или ходи в Катар, за да поддържа форма, но нищо повече", каза Йесфах.

Хелиф спечели титлата на Олимпийските игри в Париж 2024 в категория до 66 килограма. След завършването на Олимпийските игри в Париж френският журналист Джафар Аит Аудиа публикува репортаж за теста за пола на Хелиф. Хормонален тест е открил у нея същите нива на тестостерон като при мъжете.

Имане Хелиф ще пропусне турнир по бокс в Айндховен заради тестовете за пол
Имане Хелиф ще пропусне турнир по бокс в Айндховен заради тестовете за пол

По-късно алжирката заведе дело срещу Международната боксова асоциация (IBA). Ръководството на IBA също оспори в съда действията на Международния олимпийски комитет, който позволи на Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин, дисквалифицирани от Световното първенство през 2023 година поради неуспешни тестове за полов признак, да участват в олимпийския турнир в Париж.

Международната федерация по бокс (World Boxing) вече въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно.

Снимки: Gettyimages

