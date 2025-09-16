Ангел Червенков: Искам да видя още по-стабилен отбор

След три поредни победи Миньор (Перник) се стабилизира не просто в първата половина на класирането на Втора професионална лига, но вече може да гледа смело напред към бъдещите предизвикателства.

Какво имаше да сподели старши треньорът на тима Ангел Червенков за официалния сайт на отбора, може да прочетете в интервюто с него. Червенков говори за впечатляващата серия на „чуковете“, представянето на отделни футболисти, както и все повечето кадрови опции, на които може да залага. Опитният специалист сподели повече и за следващия съперник на тима – Фратрия (Бенковски). Лидерите гостуват на стадион „Миньор“ в неделя, 21-ви септември, от 15:00 часа.

Господин Червенков, вижда се вече, че добрата работа в Миньор дава резултат, три поредни победи за първи път под Ваше ръководството и от повече от година насам. Какво може да споделите за отличната серия на тима, която на фона на старта на сезон е повече от впечатляваща?

Винаги се е работило в едно направление, с една и съща последователност и страст, но не винаги се получават нещата. Има подобрение в игрово отношение. Вече казах, че нещата от раз не могат да се получат. Иска се време, за да се стиковаме. Подхождаме по различен начин към всеки противник. Опонентите си имат своите стойностни неща и слаби страни, така че гледаме да се възползваме от всичко, което ще ни е от полза. Футболистите проявяват нужното старание. Виждате, че влязоха и нови, млади момчета, на които се доверяваме. Даваме шанс на всеки, който заслужава да бъде част от отбора. Играчите работят много професионално. Засега се представяме прилично.

Няма как да не им направи впечатление на хората, гледащи атакуващата част на футбола сериозните оръжия на Миньор – Данило Терасенко, който вкара дебютен гол и направи две асистенции, както и Преслав Йорданов с по два гола в две поредни срещи. Очертават ли се вече сериозните оръжия за „чуковете“?

Някои неща се канализират като движение, като заучени положения, които правим, като начин и стил на игра. Аз, разбира се, имам доста сериозни изисквания към футболистите. Не всичко е така, както бих искал да го видя, но затова са и тренировъчните процеси и мачовете дори, за да коригираме някои неща. Искам да видя още по-стабилен отбор, който да не изпитва колебания и да има повече възможности пред вратата на противника. Моите изисквания са по-сериозни.

Ако се покрият тези изисквания, с оглед и на сериозното ново попълнение в лицето на Касиано Бузон, както и завръщането на котнузените, може ли Миньор да мечтае и за нещо повече този сезон?

Аз това, което виждам, пак ще го повторя. Във Втора лига силите са доста изравнени. Няма слаби отбори, всеки може да победи всеки. Разковничето е постоянството. Другото, което е, с присъствието на Бузон, който още не е пристигнал в отбора, ще имаме още една сериозна опция в офанзивен план. Очакваме завръщането и на капитана Сашо Александров, който също много липсва на отбора, един халф, който е с много голям потенциал – Валентин Петров. Така ще се окомплектоват момчетата, да се надяваме да няма травми и ще видим докъде можем да стигнем.

Вижда се, че вече започва да има широчина. Можете да използвате Петър Вуцов и като опорен полузащитник, например. Има ли я достатъчно опции в тима?

Аз последно там го използвах и той се справи доста добре. Ще имам по-голям избор в тактически план, за да не ни прочетат противниците, защото всеки отбор е с различни характеристики. Сега ни предстои един изключително труден мач срещу Фратрия, един отбор, който абсолютно заслужено е начелото на таблицата. Има едни много сериозни, постоянни игри и трябва да се пренастройваме. Там ще изискваме съвсем други неща, които не са били толкова важни в предните двубои, да кажем.

Нещо като подхода на Янтра ли имате предвид? Габровци доказаха, че Фратрия не е непобедим отбор.

Пак казвам, отборите са достатъчно добре подготвени, но във Фратрия има доста добра селекция и стабилни, силни футболисти, не случайно са преминали и през Първа лига. Сега се представят много добре и във Втора лига. Мачът ще бъде интересен.

Няколко думи и за феновете. Получихте сериозна подкрепа в Севлиево. Привържениците се заврънаха, след като пропуснаха гостуването, от което тръгна победната серия. Вижда ли се по-голяма страст и от трибуните, след като Миньор вече постига, може би, желаните и от феновете резултати, защото те са много взискателни?

Феновете наистина са много взискателни. Искат винаги отборът да побеждава, независимо срещу кого се играе. И да го прави с добра игра и резултат. Но, аз лично съм много доволен от това, което виждам. Те подкрепят отбора, искат той да върви напред, скандират имената на футболисти, което означава, че им имат доверие. С някои неща не трябва да прибързваме и да ги оценяваме правилно, защото ние, като спортно технически щаб и ръководство на отбора, знаем какви са ни възможностите. Знаем какъв е потенциала на отбора.