Миньор започна зле, но обърна "шоколадите" за важен успех

В напрегнат двубой от седмия кръг на Втора лига Миньор Перник постигна убедителна победа с 3:1 срещу Спортист Своге на стадиона в Перник. Домакините демонстрираха характер, обръщайки резултата след ранен гол на гостите и затвърдиха успеха си в последните секунди.

Спортист Своге изненада с ранен гол още в 1-ата минута, дело на Юри Пинейро Де Соуза. Миньор Перник обаче реагира светкавично и изравни в 4-ата минута чрез Виктор Василев. Само две минути по-късно, в 6-ата минута, Преслав Йорданов даде преднина на домакините. Мачът продължи с интензивна игра и в 57-ата минута Преслав Йорданов отбеляза втория си гол, осигурявайки триумфа за Миньор.