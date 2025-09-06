Популярни
Миньор започна зле, но обърна "шоколадите" за важен успех

  6 сеп 2025
Миньор започна зле, но обърна "шоколадите" за важен успех

В напрегнат двубой от седмия кръг на Втора лига Миньор Перник постигна убедителна победа с 3:1 срещу Спортист Своге на стадиона в Перник. Домакините демонстрираха характер, обръщайки резултата след ранен гол на гостите и затвърдиха успеха си в последните секунди.

Спортист Своге изненада с ранен гол още в 1-ата минута, дело на Юри Пинейро Де Соуза. Миньор Перник обаче реагира светкавично и изравни в 4-ата минута чрез Виктор Василев. Само две минути по-късно, в 6-ата минута, Преслав Йорданов даде преднина на домакините. Мачът продължи с интензивна игра и в 57-ата минута Преслав Йорданов отбеляза втория си гол, осигурявайки триумфа за Миньор.

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Крушарски: Локо има дълг лично към мен

Още двама напуснаха Марек

Крушарски: Митко Илиев вече е на преклонна възраст, стана 2 пъти "Футболист на годината" заради кофти характера на Акрапович

Спартак иска да си върне халф

Вратар донесе драматично равенство в последната секунда за Септември в Елитната група до 16 години

Иван Иванов спечели историческия български финал на US Open

Илиан Илиев: Не бива да поставяме въпроса "сега или никога", чака ни доста бягане срещу Грузия

Етър взе дербито с Локо (ГО) за първи успех през сезона

Англия 2:0 Андора, Деклан Райс отбеляза втори гол

Вили Саньол: Французин съм, помня добре Костадинов! Вече нямате такива играчи, но сте добре организирани

Започна кръгът във Втора лига - резултати и класиране

