Българин със световен рекорд на 6-дневното бягане край езерото Балатон

77-годишният ултрамаратонец Ради Милев постави нов световен рекорд във възрастовата група 75-79 г., като измина 585 километра в рамките на 6-дневната надпревара за Световната купа край езерото Балатон в Унгария. Това е едно от най-тежките и престижни изпитания в света на ултрамаратона.

Рекорд, неподобрен три десетилетия

Постижението на Милев идва след повече от 30 години, през които рекордът в тази възрастова категория не беше променян. Досегашният най-добър резултат принадлежеше на легендарния австралиец Дрю Кетъл от 584,993 км, поставен през 1995 г. Сега именно българин подобри това постижение, пробягвайки 586,571 км.

Българска следа в световните ултрамаратони

Състезанието край Балатон се организира от EMU Sport и често служи и като сцена за световни първенства под егидата на GOMU – глобалната организация за многодневни ултрамаратони. Форматът е изключително тежък: шест денонощия бягане на сертифицирана писта от 898 метра, при постоянен контрол на дистанцията и междинни класирания. Така българинът подобри и собствения си рекорд в дисциплината 72 часа.

Подкрепа от Казанлък

Участието на Ради Милев стана възможно и благодарение на подкрепата от родния му град. Кметът на Община Казанлък, г-жа Галина Стоянова, е осигурила финансова помощ за подготовката и пътуването на рекордьора. „Това е гордост за Казанлък и за България“, заявява тя след новината за рекорда.

Вдъхновение за поколенията

Световният рекорд на Ради Милев не е просто спортен успех – той е символ на издръжливост, дух и вяра в човешките възможности. На 77 години българският атлет доказва, че възрастта не е пречка за върхови постижения, когато има отдаденост и воля.

“На световното 2026 ще уточняваме достатъчно висока стойност за да остане дълго време български! Реално спрях 2 часа преди финала, без никаква умора, както се вижда и на клипа!” написа в своя профил във Фейсбук Ради Милев.

360mag.bg

снимки: Miklós Jakabházy