Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Българин със световен рекорд на 6-дневното бягане край езерото Балатон

Българин със световен рекорд на 6-дневното бягане край езерото Балатон

  • 16 сеп 2025 | 10:44
  • 187
  • 0
Българин със световен рекорд на 6-дневното бягане край езерото Балатон

77-годишният ултрамаратонец Ради Милев постави нов световен рекорд във възрастовата група 75-79 г., като измина 585 километра в рамките на 6-дневната надпревара за Световната купа край езерото Балатон в Унгария. Това е едно от най-тежките и престижни изпитания в света на ултрамаратона.

Рекорд, неподобрен три десетилетия

Постижението на Милев идва след повече от 30 години, през които рекордът в тази възрастова категория не беше променян. Досегашният най-добър резултат принадлежеше на легендарния австралиец Дрю Кетъл от 584,993 км, поставен през 1995 г. Сега именно българин подобри това постижение, пробягвайки 586,571 км.

Българска следа в световните ултрамаратони

Състезанието край Балатон се организира от EMU Sport и често служи и като сцена за световни първенства под егидата на GOMU – глобалната организация за многодневни ултрамаратони. Форматът е изключително тежък: шест денонощия бягане на сертифицирана писта от 898 метра, при постоянен контрол на дистанцията и междинни класирания. Така българинът подобри и собствения си рекорд в дисциплината 72 часа.

Подкрепа от Казанлък

Участието на Ради Милев стана възможно и благодарение на подкрепата от родния му град. Кметът на Община Казанлък, г-жа Галина Стоянова, е осигурила финансова помощ за подготовката и пътуването на рекордьора. „Това е гордост за Казанлък и за България“, заявява тя след новината за рекорда.

Вдъхновение за поколенията

Световният рекорд на Ради Милев не е просто спортен успех – той е символ на издръжливост, дух и вяра в човешките възможности. На 77 години българският атлет доказва, че възрастта не е пречка за върхови постижения, когато има отдаденост и воля.

“На световното 2026 ще уточняваме достатъчно висока стойност за да остане дълго време български! Реално спрях 2 часа преди финала, без никаква умора, както се вижда и на клипа!” написа в своя профил във Фейсбук Ради Милев.

360mag.bg
снимки: Miklós Jakabházy

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Арманд Дуплантис: Чувствах, че единственият начин да напусна Япония е да поставя световния рекорд

Арманд Дуплантис: Чувствах, че единственият начин да напусна Япония е да поставя световния рекорд

  • 15 сеп 2025 | 19:29
  • 1887
  • 0
Олимпийският шампион на 1500 м Коул Хокър беше дисквалифициран заради блъскане

Олимпийският шампион на 1500 м Коул Хокър беше дисквалифициран заради блъскане

  • 15 сеп 2025 | 17:53
  • 2259
  • 0
Роджърс вече е №2 във вечната ранглиста и защити световната си титла на чук

Роджърс вече е №2 във вечната ранглиста и защити световната си титла на чук

  • 15 сеп 2025 | 17:18
  • 855
  • 0
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 23243
  • 8
Дитаджи Камбунджи грабна световното злато на 100 м/пр

Дитаджи Камбунджи грабна световното злато на 100 м/пр

  • 15 сеп 2025 | 16:37
  • 1913
  • 0
Треньорът на новия шампион на 100 метра: Мисля, че това е само началото

Треньорът на новия шампион на 100 метра: Мисля, че това е само началото

  • 15 сеп 2025 | 16:26
  • 1466
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 2139
  • 8
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 363495
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 5239
  • 2
Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 47405
  • 52
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 28848
  • 38
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 37904
  • 43