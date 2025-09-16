Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов беше специален гост на образователно изложение във Варна

Никола Цолов беше специален гост на образователно изложение във Варна

  • 16 сеп 2025 | 10:36
  • 179
  • 0
Никола Цолов беше специален гост на образователно изложение във Варна

Българският шампион във Формула 3 Никола Цолов беше специалният гост на третото издание на изложението за образование, технологии и иновации „Техностарт – Варна“, което се проведе днес на входа на Морската градина. Надеждата ни във високите скорости си направи стотици селфита с почитатели от всички възрасти и раздаде стотици автографи.

“За мен е чест да съм тук и да съм част от това събитие, радвам се да видя толкова много млади хора, които са амбициозни и постигат мечтите си на такава възраст”, сподели за феновете си Цолов. След големия успех на легендарната писта „Монца“ в Италия той не е спирал подготовката си, в която има и много работа извън пистата.

“След три години във Формула 3 и много успешен сезон със сигурност целта е преминаване във Формула 2. Надявам се догодина това да се случи”, каза още Цолов. За него успехът, популярността и подкрепата на феновете, която днес отново му показаха,  са силен мотиватор. “Надявам се моят успех да отвори по-ясен път за следващите, които искат за продължат моите крачки”, каза още шампионът.

Никола Цолов се срещна и с изпълняващия функциите кмет на Варна Павел Попов, който също се запозна с участниците в изложението. Сред акцентите в програмата беше състезанието „Pit Stop Challenge“, в което екипи от по трима души трябваше за най-кратко време да монтират предна броня на образователния STEM електрически картинг EduKartGo, разработен от Kinetik Automotive. Най-добрите в надпреварата бяха отличени лично от Никола Цолов.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Лео Кралев спечели титлата в ROK Cup Italia 2025 в клас Mini U10

Лео Кралев спечели титлата в ROK Cup Italia 2025 в клас Mini U10

  • 15 сеп 2025 | 21:01
  • 1461
  • 0
Акоста оглави класирането в края на теста на "Мизано"

Акоста оглави класирането в края на теста на "Мизано"

  • 15 сеп 2025 | 19:27
  • 845
  • 0
Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

Може ли да видим две спирания в бокса в Баку в неделя?

  • 15 сеп 2025 | 15:36
  • 2001
  • 3
Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино

Ай Огура с контузия след Гран При на Сан Марино

  • 15 сеп 2025 | 15:06
  • 606
  • 0
„Кралят на траяла 2025“ превръща Костинброд в екстремна офроуд арена

„Кралят на траяла 2025“ превръща Костинброд в екстремна офроуд арена

  • 15 сеп 2025 | 14:33
  • 1150
  • 0
В Ауди не подкрепят идеята за връщане на V8 двигателите във Формула 1

В Ауди не подкрепят идеята за връщане на V8 двигателите във Формула 1

  • 15 сеп 2025 | 14:29
  • 1513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 2124
  • 8
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 363494
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 5235
  • 2
Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 47403
  • 52
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 28847
  • 38
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 37903
  • 43