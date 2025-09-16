Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. "Голямото градско бягане" на 4 октомври в Благоевград

"Голямото градско бягане" на 4 октомври в Благоевград

  • 16 сеп 2025 | 10:31
  • 141
  • 0
"Голямото градско бягане" на 4 октомври в Благоевград

“Голямото градско бягане” за втора поредна година в Благоевград! Община Благоевград кани всички любители на активния начин на живот да се включат в спортната проява, която ще се състои на 4 октомври (събота) от 10:00 часа.

Стартът и финалът ще бъдат на площад „Георги Измирлиев“, а маршрутът е с дължина 4,11 км и преминава през централните части на града.

Участието е безплатно и отворено за всички желаещи. Регистрацията ще се извършва на място в деня на бягането – между 9:00 ч. и 10:00 ч. преди старта. Всички финиширали ще участват в томбола с атрактивни награди, която ще се проведе веднага след като финишира и последният участник.

С цел безопасност и удобство за участниците, те ще бъдат разпределени в три групи:

Група 1 – за активно спортуващи

Група 2 – за начинаещи

Група 3 – за хора без подготовка и участници с физически затруднения (хора с инвалидни колички)

Участниците с физически затруднения, които ще имат нужда от съпровождащо лице/ асистент-атлет, трябва да се запишат предварително до 25 септември на имейл: bganchev@blagoevgrad.bg или телефон: 0883 418 908.

По трасето ще има доброволци, екипи на БЧК и пунктове за вода. Участниците следва да спазват указанията на организаторите и да пазят околната среда.

На събитието ще присъстват изявени спортисти от леката атлетика, които ще се включат в откриването и ще наградят победители в томболата.

Събитието няма състезателен характер – целта е да насърчи активния начин на живот, социалната свързаност и солидарността между хората, без значение от възраст, физическа подготовка или способности.

Събитието се реализира със спонсорската подкрепа на: А1 България, ISOSPORT, Предела, BeautyLife Fitness, Golden GYM, BUILD fitness center, Fitness MYGYM, MaxPump Фитнес

Организатори: Община Благоевград в партньорство с БЧК, Аварийно спасителен отряд и Спорен клуб по лека атлетика "Хермес 2022".

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Арманд Дуплантис: Чувствах, че единственият начин да напусна Япония е да поставя световния рекорд

Арманд Дуплантис: Чувствах, че единственият начин да напусна Япония е да поставя световния рекорд

  • 15 сеп 2025 | 19:29
  • 1887
  • 0
Олимпийският шампион на 1500 м Коул Хокър беше дисквалифициран заради блъскане

Олимпийският шампион на 1500 м Коул Хокър беше дисквалифициран заради блъскане

  • 15 сеп 2025 | 17:53
  • 2258
  • 0
Роджърс вече е №2 във вечната ранглиста и защити световната си титла на чук

Роджърс вече е №2 във вечната ранглиста и защити световната си титла на чук

  • 15 сеп 2025 | 17:18
  • 854
  • 0
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 23242
  • 8
Дитаджи Камбунджи грабна световното злато на 100 м/пр

Дитаджи Камбунджи грабна световното злато на 100 м/пр

  • 15 сеп 2025 | 16:37
  • 1912
  • 0
Треньорът на новия шампион на 100 метра: Мисля, че това е само началото

Треньорът на новия шампион на 100 метра: Мисля, че това е само началото

  • 15 сеп 2025 | 16:26
  • 1466
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 2099
  • 8
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 363492
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 5232
  • 2
Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

Португалия победи Отбор на света във футболния празник в Лисабон с участието на Стоичков и Балъков

  • 16 сеп 2025 | 00:14
  • 47396
  • 52
Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

Черно море се поизпоти срещу десетима от Добруджа, но се завърна към победите

  • 15 сеп 2025 | 22:24
  • 28846
  • 38
ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 37901
  • 43