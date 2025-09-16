Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Шон Мърфи с феноменална серия на English Open

Шон Мърфи с феноменална серия на English Open

  • 16 сеп 2025 | 10:08


Шон Мърфи направи феноменална серия от 457 безответни точки, за да победи Зак Шюрти с 4:0 на Откритото първенство на Англия в Брентууд. Този мач беше рефериран от българския топ съдия Пролетина Величкова.




Магьосника бе на крачка от историческо постижение и пълен шут-аут – реализира три поредни сенчъри брейка от 125, 135 и 133 в първите три фрейма, за да стигне на ръба на победата. Две пропуски в четвъртия фрейм все пак позволиха на Шюрти да вземе осем точки.

Мърфи се опитваше да се присъедини към Нийл Робъртсън – единствения друг играч, който е печелил мач до 4 от 7 с четири сенчърита и без да позволи на съперника си нито една точка. Австралиецът постигна това през 2013 г. срещу Ахмед Саиф.

Макар че Мърфи не успя да повтори рекорда, победата бе категорична. Той наскоро изпадна от топ 16 на световната ранглиста за пръв път от 19 години, но с тази форма изглежда няма да се бави дълго завръщането му. Следващият му съперник е Фан Джънги.

„Един от недостатъците да имам и телевизионна кариера е, че съм наясно с тези моменти и статистики. Знам, че 4:0 с четири сенчъри и без съперникът ми да отбележи точка е нещо специално. Това е представянето, за което мечтаеш. Когато тренираш часове наред, мечтаеш да играеш така пред такава публика, както тази вечер", каза Мърфи.

Марк Селби постигна убедителна победа с 4:1 над Лиам Хайфийлд, с което започна похода си към трета титла на English Open. Триумфът му през 2022 г. дойде след победа с 9:6 над Люка Бресел на финала – огромен момент за Селби, който се бореше с психични проблеми извън масата и не бе печелил трофей 19 месеца. Хайфийлд спечели първия фрейм, но брейкове от 52, 101 и 103 помогнаха на Селби да вземе следващите четири и да спечели. Следващият му съперник е шампионът от Шотландия Лей Пейфан.

„Победата през 2022 г. бе огромна. Щеше да има позитиви и ако бях загубил финала, но тогава едва ли щях да го видя така. Когато загубиш финал, е сурово и трудно. Да спечеля и да обърна страницата бе огромен плюс за мен психически. Мисля, че това беше важно за кариерата ми в снукъра", каза Селби.

Световният шампион за 2023 г. Люка Бресел записа драматична победа с 4:3 над иранския №1 Хосейн Вафей и следващият му мач е срещу Съ Дзяхуей. Роби Уилямс шокира Кайрън Уилсън с 4:2 и си осигури мач срещу Панг Дзюнсю.

