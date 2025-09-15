Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  Кайрън Уилсън отпадна неочаквано рано от English Open

  • 15 сеп 2025 | 18:56
  • 341
  • 0
Роби Уилямс постигна първата си победа над Кайрън Уилсън в професионалния тур, след като победи световния №2 с 4:2 и се класира за 1/32-финалите на Откритото първенство на Англия, което се провежда в зала "Брентууд" в Есекс.

Световният №51 Уилямс бе загубил всичките си предишни пет срещи с Уилсън в професионалния снукър, но сложи край на тази неприятна серия и продължи напред в турнирa от Домашните серии (или т.нар. "Британски шлем") с награден фонд £550,400.

В първия ден на телевизионното излъчване Уилямс спечели два „фрагментарни“ фрейма, за да поведе с 2:0, преди играта да стане по-гладка.

Шампионът от Шанхай Мастърс миналия месец Уилсън се отчете с брейк от 73 в третия фрейм, но Уилямс отвърна с 88, за да поведе с 3:1.

Световният шампион за 2024 г. намали на 3:2 с отлично сенчъри от 108, но Уилямс затвори мача в шестия фрейм, след като по-рано бе направил 52 и накрая вкара решителната червена.

Следващият съперник на Уилямс по пътя към първа ранкинг титла и трофея „Стив Дейвис“ ще бъде или Панг Дзюнсю, или Даниел Уелс в сряда.

38-годишният Уилямс, трикратен полуфиналист в ранкинг турнири, вече има четири поредни победи в елита след колебливо начало на сезон 2025/26.

Той спечели група в Шампионатната лига, но не успя да се класира за откритите първенства на Великобритания и Ухан, а отпадна още в първия си мач в Саудитска Арабия.

През този месец обаче Уилямс е със 100% успеваемост – класира се за основните етапи на Гран при на Сиан и Northern Ireland Open и постигна две победи в Брентууд през последните дни. Във временната ранкинг листа за края на сезона той е 61-ви и е заплашен от изпадане от тура, но паричните награди, които си осигури през последните две седмици, ще му помогнат значително да запази професионалния си статут.

В другите срещи от понеделник Дин Дзюнхуей бе във впечатляваща форма и победи младия Лиъм Пулън с 4:1. Първата китайска звезда в снукъра и трикратен шампион на UK Championship направи брейкове от 80, 92, 130 и 71 в този успех. Любопитно е, че Дин, който има 15 ранкинг титли, никога не е стигал до финал в турнир от "Британския шлем", а серията е вече в десетия си сезон.

Членовете на топ 16 Съ Дзяхуей и Бари Хоукинс също продължиха след победи с 4: съответно над Лиу Хонгю и Луис Хийткот. В мача на Си, Лиу предаде петия фрейм, въпреки че водеше по точки, заради правилото „три пропуска“. Фан Джънги и Матю Селт също бяха сред победителите от първите два блока срещи в понеделник.

