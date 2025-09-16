Психологът на Даниил Медведев за действията му на US Open: Изненадана съм и в същото време не съвсем

Франсиска Дозе, психолог, работещ с руския тенисист Даниил Медведев, коментира инцидента от първия кръг на US Open, когато той бе победен от Бенжамен Бонзи с 3-6, 5-7, 7-6 (5), 6-0, 4-6.

В края на август Даниил Медведев беше глобен с 42 500 долара за неспортсменско поведение и злоупотреба с ракетата си. Преди мачбол на Бенжамен Бонзи, 29-годишният тенисист се възползва от грешка на фотограф, за да изрази гнева си към съдията Грег Алънсуърт.

Медведев влезе в пререкания с публиката, а прекъсването продължи повече от 6 минути. След като загуби в петия сет, руснакът отново се поддаде на импулсите си и унищожи няколко ракети.

Поведението му бързо обиколи социалните мрежи, а Медведев беше силно критикуван за действията си. Три седмици след този момент, Франсиска Дозе, психолог, работеща с 18-ия в света тенисист, даде обширно интервю за Tennis Majors по темата.

„Мога да кажа, че съм изненадана и в същото време не съвсем. Защото той не е първият, нито единственият, който прави подобни неща. Тенисът е спорт, който провокира такъв вид прекомерна реакция. Даниил е свикнал с определени промени в настроението и да, понякога те могат да бъдат язвителни и неподходящи. Поведението му дразни и засяга публиката. Спомняме си например Джон Макенроу, който по негово време предизвикваше подобни чувства“, започна Дозе.

„В крайна сметка, за мен е важно ясно да разграничим това, което се коментира във връзка с инцидента: спирането на мача, унищожаването на ракетата, какво казва на съдията? Това не са едни и същи неща. Имам впечатлението, че там е имало амалгама и всичко е било поставено на едно и също ниво“, добави психоаналитичката.

Дозе подчерта, че по времето на Макенроу не е имало социални мрежи, които с времето са довели до „общество на спектакъла“, стигнало до крайност.

„В момента публиката е обидена от това, което вижда, и в същото време го обича. Кара ги да вибрират, забавлява ги и предизвиква скандал. Подхранва потока от коментари.

За да отговоря дали ме е изненадало. Да, в смисъл, че публиката знае, че този тип събития се случват в определени ситуации и с определени играчи. Не [ме изненада], защото публиката изглежда не знае – или забравя – какво изпитват професионалните играчи и спортисти като вътрешно напрежение, свързано с различните и многобройни залози във всеки случай. Нормално е по време на много дълъг мач емоции от всякакъв вид да бъдат изразявани и понякога по преувеличен начин“, обясни специалистката.

Дозе призна, че действията на Медведев не са били политически коректни и че има много играчи, които могат да се контролират, но повдигна въпроса, че и публиката реагира и преувеличава.

„В същото време бихме могли да кажем това и за част от публиката, която реагира. Така виждаме, че преувеличенията присъстват и от двете страни на сцената и едната провокира другата. Но няма злоба или намерение да се нарани, когато тази ситуация се случва от страна на спортистите“, заяви Дозе.

„Кой може да ми каже, че сред зрителите и хората, които коментираха действията на Даниил, няма моменти, в които да се поддадат, да изкрещят или да се почувстват претоварени от емоции или от усещането, че искат да излязат от ситуация, която ги кара да преминат определени граници? Една от големите разлики е, че те не са снимани и нямат хиляди зрители около себе си и че няма да бъдат в социалните мрежи веднага“, добави психологът, който е работил с няколко топ спортисти през годините.

Заключението на Дозе беше, че хората не познават истински Медведев, виждат го само в определен контекст и го съдят, въпреки че се наслаждават на спектакъла. Същият модел тя е забелязала и при ръководителите в тениса, които глобяват и наказват подобно поведение, но печелят финансово от излагането му в социалните мрежи.

„Това, което казвам, не е защита на Даниил, а по-скоро покана към всички да бъдат по-предпазливи в публичните си изказвания, когато никой не знае какво и за кого се говори. В това общество на спектакъла, но често и в живота, си позволяваме да коментираме всичко за всичко, без да знаем дълбочината на темата и без съжаление, в общо объркване.

Винаги ме е шокирало едно нещо: тези постоянни преценки и мнения за всичко. Тенисът и спортът не правят изключение, особено след като на високо ниво са много изложени. Публиката и някои професионалисти, които коментират, не знаят през какво преминава един играч в този момент, не знаят върху какво е работил или не е работил Даниил. Което не изключва факта, че дори и да работи върху себе си, човек не става мъдър сред мъдрите, особено под такова напрежение“, обясни Франсиска Дозе.

Снимки: Imago