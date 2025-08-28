Популярни
Треснаха 42 500 долара глоба на Медведев

  • 28 авг 2025 | 16:47
  • 1385
  • 1
Руският тенисист Даниил Медведев беше глобен с общо 42500 долара заради скандала със съдията по време на мача си от първия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, съобщи Ройтерс.

Шампионът на "Флашинг Медоус" от 2021 година и номер 13 в схемата Медведев отпадна след поражение от  Даниил Медведев (Русия) отпадна преди три дни след поражение от французина Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6.

Медведев скочи на съдия на US Open: Мъж ли си, защо трепериш?
Медведев скочи на съдия на US Open: Мъж ли си, защо трепериш?

Руснакът влезе в остър спор с рефера на стола Грег Алънсуърт малко преди края на третия сет, когато Бонзи сервираше за мача при 5:4 гейма. Французинът пропусна първото си подаване на мачбол при 40:30, когато фоторепортер навлезе в пределите край корта, за да заеме позиция в определената за фотографите зона. Алънсуърт му направи забележка и му каза напусне, а след това реши да присъди нов първи сервис на Бонзи заради краткото прекъсване. Това вбеси Медведев, който счупи ракетата си с няколко удара по корта, след което последва 5-минутна разправия с арбитъра.

"Той иска да си ходи. Не иска да бъде тук. Плащат му на мач, а не на час", извика руснакът в един от микрофоните зад съдийския стол.

Бекер за Медведев: Мисля, че се нуждае от професионална помощ
Бекер за Медведев: Мисля, че се нуждае от професионална помощ

"Какво каза Райли Опелка? Какво каза Райли Опелка?", продължаваше са крещи Медведев, визирайки изказване на американския си колега Опелка от февруари тази година, че Алънсуърт е "най-лошият съдия в Тура".

Руснакът заработи 110 хиляди долара от участието си в първия кръг, но от тях ще бъдат приспаднати 30 хиляди долара заради неспортсменско поведение и още 12500 долара за счупената ракета.

