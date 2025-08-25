Медведев скочи на съдия на US Open: Мъж ли си, защо трепериш?

Шампионът през 2021 година и номер 13 в схемата Даниил Медведев (Русия) отпадна в първия кръг на US Open след поражение от французина Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6 след 3:46 часа игра.
Бонзи взе първите два сета, а в третия проби за 5:4 гейма и сервираше за победата, но пропусна мачбол и се стигна до тайбрек, който Медведев успя да спечели. Последва силен сет за руснака и изравняване на резултата, а в решаващата пета част Медведев на два пъти излизаше с пробив напред, но допусна обрат.
"Играх лошо, а в ключовите моменти беше дори още по-зле. Всичко - сервис, ретур, волета, всичко. Трябва да играя по-добре. Ще опитам следващата година", коментира след мача Медведев.
Руснакът влезе и в спор със съдията на стола Грег Алънсуърт малко преди края на третия сет, когато Бонзи сервираше за мача при 5:4 гейма. Бонзи пропусна първото си подаване на мачбол при 40:30, когато фотограф навлезе в пределите край корта, за да заеме позиция в определената за фоторепортерите зона. Алънсуърт му направи забележка и му каза да напусне, а след това реши да присъди нов първи сервис на французина заради краткото прекъсване. Това вбеси Медведев и последва 5-минутна разправия с рефера.
"Мъж ли си? Защо трепериш? Какво има?", отправи остри реплеки към него Медведев, след което се обърна към камерата. "Той иска да си ходи. Не иска да бъде тук. Плащат на мач, а не на час", извика руснакът е един от микрофоните зад съдийския стол. "Какво каза Райли Опелка? Какво каза Райли Опелка?", продължаваше да крещи Медведев, визирайки изказване на американския си колега Опелка от февруари тази година, че Алънсуърт е "най-лошият съдия в Тура".
Публиката на "Луис Армстронг" бурно подкрепи Медведев и последваха няколкоминутни освирквания, докато играта се възобнови.