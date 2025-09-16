Популярни
Италиански скиор загина по време на предсезонна тренировка в Чили

  • 16 сеп 2025 | 03:22
Италианският скиор Матео Францозо е почина след падане по време на предсезонна тренировка в Чили, съобщи Италианската федерация по зимни спортове. Францозо беше на 25 години. Той е вторият елитен италиански скиор, починал за по-малко от година, след Матилде Лоренци през октомври 2024-а.

Матео Францозо е получил "тежка травма на главата" в събота, като е бил лекуван в болница в Сантяго. От Италианската федерация информираха, че са научили от медицински служители в Чили за смъртта на скиора, добавяйки, че той не е оцелял след "черепна травма" и последващо оток на мозъка.

Францозо спечели състезание в супергигантски слалом от Европейската купа през 2021 година, след като завърши четвърти в спускането на Световното първенство за юноши през 2020-а. Той участва в 17 състезания от Световната купа – 11 супергигантски слалома и шест спускания. Най-добрият му резултат за Световната купа е 28-о място в супергигантски слалом в Кортина д'Ампецо през януари 2023 година.

"Това е трагедия за семейството му и за нашия спорт", каза президентът на централата по зимни спортове на Италия Флавио Рода и добави: "Абсолютно необходимо е да се направи всичко възможно, за да не се случват повече подобни инциденти."

Матео Францозо е пробил два слоя предпазни огради на писта в Ла Парва и се ударил в друг тип ограда, разположена на шест-седем метра извън трасето, съобщиха още от Италианската федерация.

Той бил транспортиран с хеликоптер до болницата.

