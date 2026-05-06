Малкин ще подпише нов договор с Питсбърг

  • 6 май 2026 | 13:57
  • 444
  • 0
Нападателят на Питсбърг Евгений Малкин ще продължи да играе за отбора през следващия сезон в НХЛ, според журналиста Дейвид Паньота. Настоящият договор на 39-годишния руснак, чийто таван е 6,1 милиона долара, изтича в края на юни.

„Едногодишен договор за 5 милиона долара – това е горе-долу диапазонът. Това чух. Той ясно заяви, че иска да продължи да играе. Бих се изненадал, ако не остане с Пингвините“, цитира Паньота NHL Rumor Report.

Малкин е с Питсбърг от 2006 г. Той спечели три Купи Стенли през-2009, 2016, 2017.

През сезон 2025-26 Малкин отбеляза 61 точки (19 гола, 42 асистенции) в 56 мача от редовния сезон на НХЛ. В плейофите нападателят имаше три точки (два гола, една асистенция) в шест мача. В първия кръг на плейофите Питсбърг загуби от Филаделфия (2:4 в серията).

Колорадо поведе с 2-0 победи в плейофната серия срещу Минесота

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, "червените" зависят от 6 държави

