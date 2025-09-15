Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България остава №12 в световната ранглиста на FIVB

България остава №12 в световната ранглиста на FIVB

  • 15 сеп 2025 | 18:29
  • 689
  • 0

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България запазват 12-та си позиция в ранглистата на Международната федерация по волейбол (FIVB).

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим записа успех в 5 гейма над Словения с 3:2, във втората си среща от световното първенство във Филипините и оглави групата с 5 точки.

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

"Лъвовете" добавиха 12.64 точки към актива си и вече са с 232.19 точки, като се доближиха до 11-я Куба, който е с 247, 43 точки.

Словения пък е на шестата позиция с 306.07 точки.

Бленджини: Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка!
Бленджини: Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка!

Съперникът ни в последния двубой от груповата фаза на Мондиала Чили е на 29-а позиция с 131.34 точки.

Волейболните фенове във Филипините полудяха по Алекс Николов
Волейболните фенове във Филипините полудяха по Алекс Николов

Срещата е на 17 септември (сряда), от 08:30 часа. в Пасай Сити.

ПЪЛНА РАНГЛИСТА - ТУК!

Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен
Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен
Следвай ни:

Още от Волейбол

Бленджини: Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка!

Бленджини: Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка!

  • 15 сеп 2025 | 15:40
  • 6993
  • 3
Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен

Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен

  • 15 сеп 2025 | 15:31
  • 4014
  • 2
Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента

Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента

  • 15 сеп 2025 | 15:14
  • 7400
  • 3
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 80985
  • 73
Турция напред към 1/8-финалите на СП

Турция напред към 1/8-финалите на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 2163
  • 0
Канада изхвърли Япония от Мондиал 2025

Канада изхвърли Япония от Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 13:39
  • 2835
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 80985
  • 73
ЦСКА 1948 3:1 Славия

ЦСКА 1948 3:1 Славия

  • 15 сеп 2025 | 18:39
  • 8029
  • 22
11-те на Черно море и Добруджа

11-те на Черно море и Добруджа

  • 15 сеп 2025 | 19:24
  • 762
  • 0
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 55943
  • 63
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 9660
  • 1
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 12678
  • 14