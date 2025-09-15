България остава №12 в световната ранглиста на FIVB

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България запазват 12-та си позиция в ранглистата на Международната федерация по волейбол (FIVB).

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим записа успех в 5 гейма над Словения с 3:2, във втората си среща от световното първенство във Филипините и оглави групата с 5 точки.

"Лъвовете" добавиха 12.64 точки към актива си и вече са с 232.19 точки, като се доближиха до 11-я Куба, който е с 247, 43 точки.

Словения пък е на шестата позиция с 306.07 точки.

Съперникът ни в последния двубой от груповата фаза на Мондиала Чили е на 29-а позиция с 131.34 точки.

Срещата е на 17 септември (сряда), от 08:30 часа. в Пасай Сити.

