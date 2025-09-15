Националният отбор на България победи Словения в драматичен мач с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) на Световното първенство във Филипините. Това е втора пореден успех за тима след чистата победа срещу Германия в събота.
Феновете във Филипините обожават българските национали
Така България е на първо място в Група "Е" с две победи и 5 точки, като почти сигурно ще завърши на върха и след мача с Чили в сряда.
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП
Алекс Николов стана най-резултатен за България с 26 точки.
Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента
След мача волейболните фенове във Филипините полудяха по Алекс Николов и не спряха да скандират името му.
Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен
“Здравейте, сега ще ви покажа филипинските фенове. Вижте това”, каза Алекс Николов и насочи камерата към въодушевените фенове в Манила.