Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Волейболните фенове във Филипините полудяха по Алекс Николов

Волейболните фенове във Филипините полудяха по Алекс Николов

  • 15 сеп 2025 | 17:00
  • 775
  • 0

Националният отбор на България победи Словения в драматичен мач с 3:2 (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) на Световното първенство във Филипините. Това е втора пореден успех за тима след чистата победа срещу Германия в събота.

Феновете във Филипините обожават българските национали
Феновете във Филипините обожават българските национали

Така България е на първо място в Група "Е" с две победи и 5 точки, като почти сигурно ще завърши на върха и след мача с Чили в сряда.

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Алекс Николов стана най-резултатен за България с 26 точки.

Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента
Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента

След мача волейболните фенове във Филипините полудяха по Алекс Николов и не спряха да скандират името му.

Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен
Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен

“Здравейте, сега ще ви покажа филипинските фенове. Вижте това”, каза Алекс Николов и насочи камерата към въодушевените фенове в Манила.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Бленджини: Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка!

Бленджини: Така се изгражда манталитет да не се предаваш - не е важен следващия гейм, а следващата топка!

  • 15 сеп 2025 | 15:40
  • 5148
  • 3
Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен

Симеон Николов: Моментът при 10:11 в тайбрека бе най-важен

  • 15 сеп 2025 | 15:31
  • 3173
  • 2
Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента

Алекс Николов: Супер щастлив съм в момента

  • 15 сеп 2025 | 15:14
  • 5452
  • 3
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 74237
  • 72
Турция напред към 1/8-финалите на СП

Турция напред към 1/8-финалите на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 1758
  • 0
Канада изхвърли Япония от Мондиал 2025

Канада изхвърли Япония от Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 13:39
  • 2351
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 74237
  • 72
ЦСКА 1948 0:0 Славия

ЦСКА 1948 0:0 Славия

  • 15 сеп 2025 | 17:59
  • 2028
  • 0
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 46471
  • 49
Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 5419
  • 1
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 12705
  • 5
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 11099
  • 13