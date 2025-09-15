Весела Лечева беше гост на държавното първенство по ловна стрелба

Председателят на БОК Весела Лечева беше гост на финала на държавното първенство по ловна стрелба (трап и скийт), което се проведе на комплекс "Виа спорт" в Горни Дъбник през уикенда. Лечева разгледа обновения комплекс заедно с председателя на Българската стрелкова федерация Илия Кирилов.

"Федерацията създава отлични условия за развитието на този атрактивен спорт. Запознах се с плановете за базата, която ще се превърне в още по-привлекателен център. В него ще има и игрища за хокей на трева, тенис-кортове, терени за падел, стрелбище", коментира Весела Лечева.

Българската стрелкова федерация, която администрира олимпийските дисциплини трап и скийт, полага сериозни усилия за развитието на младите спортисти. В разговора с Лечева беше представена новата програма, в която са включени специалисти от Италия, които ще консултират младите ни стрелци. Целта е участие на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.