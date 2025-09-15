Популярни
  В Ауди не подкрепят идеята за връщане на V8 двигателите във Формула 1

В Ауди не подкрепят идеята за връщане на V8 двигателите във Формула 1

  • 15 сеп 2025 | 14:29
  • 295
  • 0

Ръководителят на отбора на Заубер, който от догодина ще се трансформира в Ауди, Джонатан Уитли заяви, че германският автомобилен гигант е против връщането на V8 двигателите във Формула 1 в бъдеще.

Както е известно догодина в световния шампионат ще бъдат въведени изцяло новите задвижващи системи, които бяха и в основата на решението на Ауди да влезе във Формула 1. Въпреки че тези системи, които ще бъдат базирани на сегашните V6 турбо-хибридни агрегати, все още не са влезли в употреба, шефовете на спорта вече дискутират тяхната замяна с доста по-евтините и просто V8 агрегати.

Доменикали: V8 двигателите са страхотна идея
Доменикали: V8 двигателите са страхотна идея

„Влизането на Ауди във Формула 1 се основа на три стълба. Един от тях беше много ефикасните двигатели, друг беше напредналата хибридна технология, а третият устойчивите горива. Не мисля, че нашата позиция се е променила по темата за двигателите. Доколкото знам ние ще запазим тази позиция още дълго време“, каза Уитли.

Снимки: Gettyimages

