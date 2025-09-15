Илиан Илиев гони победа срещу 50-ти различен отбор

Илиан Илиев е един от треньорите с най-голям стаж в efbet Лига, но днес за пръв път ще се изправи в официален мач срещу един от отборите, които се смятат за традиционни съперници на Черно море. И това е Добруджа, колкото и шокиращо да звучи. Защото едва ли има подготовка или пауза, в която „моряците“ да не са играли контрола със „златисто-зелените“. Добруджа обаче бе цели 22 години извън елита и затова убягваше от полезрението на Илиев. Така тимът от Добрич ще бъде под номер 51 от родните клубове, които са заставали на пътя на Илиан Илиев.

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Интересното е, че до този момент той е успял да запише една или повече победи срещу 49 от своите съперници. Има един отбор, който успя да му се опълчи и да му развали статистиката. И това е Локомотив (Горна Оряховица). Интересното е, че той губи от „железничарите“ като треньор на друг Локомотив – този от Пловдив. На 17 октомври 2016 година „смърфовете“ загубиха с 1:2 при гостуването си в Горна Оряховица. Илиан има по 1 мач срещу още девет други тимове, но е успявал да се справи с тях.

Добрата новина за него е, че статистиката повелява Черно море да побеждава у дома срещу Добруджа в efbet Лига. „Златисто-зелените“ могат да се похвалят само с две равенства във Варна. Така, ако победи днес добричлии, Илиан ще запише победа срещу 50-ти различен отбор.

Разбира се, реми днес няма да се хареса на Илиан Илиев, защото ще има още един отбор, който ще му се изплъзне. А и „моряците“ ще загубят доста ценни точки.