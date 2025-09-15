Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Илиан Илиев гони победа срещу 50-ти различен отбор

Илиан Илиев гони победа срещу 50-ти различен отбор

  • 15 сеп 2025 | 12:19
  • 386
  • 0

Илиан Илиев е един от треньорите с най-голям стаж в efbet Лига, но днес за пръв път ще се изправи в официален мач срещу един от отборите, които се смятат за традиционни съперници на Черно море. И това е Добруджа, колкото и шокиращо да звучи. Защото едва ли има подготовка или пауза, в която „моряците“ да не са играли контрола със „златисто-зелените“. Добруджа обаче бе цели 22 години извън елита и затова убягваше от полезрението на Илиев. Така тимът от Добрич ще бъде под номер 51 от родните клубове, които са заставали на пътя на Илиан Илиев.

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Интересното е, че до този момент той е успял да запише една или повече победи срещу 49 от своите съперници. Има един отбор, който успя да му се опълчи и да му развали статистиката. И това е Локомотив (Горна Оряховица). Интересното е, че той губи от „железничарите“ като треньор на друг Локомотив – този от Пловдив. На 17 октомври 2016 година „смърфовете“ загубиха с 1:2 при гостуването си в Горна Оряховица. Илиан има по 1 мач срещу още девет други тимове, но е успявал да се справи с тях.

Добрата новина за него е, че статистиката повелява Черно море да побеждава у дома срещу Добруджа в efbet Лига. „Златисто-зелените“ могат да се похвалят само с две равенства във Варна. Така, ако победи днес добричлии, Илиан ще запише победа срещу 50-ти различен отбор.

Разбира се, реми днес няма да се хареса на Илиан Илиев, защото ще има още един отбор, който ще му се изплъзне. А и „моряците“ ще загубят доста ценни точки.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Резултати и голмайстори от седмия кръг на Югоизток

Резултати и голмайстори от седмия кръг на Югоизток

  • 15 сеп 2025 | 09:59
  • 924
  • 0
"Канарчетата" честитиха юбилея на Петър Зехтински

"Канарчетата" честитиха юбилея на Петър Зехтински

  • 15 сеп 2025 | 09:46
  • 857
  • 0
Ботев (Пловдив) решава днес за Ники Киров

Ботев (Пловдив) решава днес за Ники Киров

  • 15 сеп 2025 | 09:41
  • 1105
  • 0
Клубове от чужбина идват да гледат юноша на Черно море

Клубове от чужбина идват да гледат юноша на Черно море

  • 15 сеп 2025 | 09:32
  • 3067
  • 0
Асеновец привлече студент от Ирландия

Асеновец привлече студент от Ирландия

  • 15 сеп 2025 | 08:14
  • 1175
  • 1
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 8145
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Световно първенство: България 2:0 Словения! Следете мача ТУК!

Световно първенство: България 2:0 Словения! Следете мача ТУК!

  • 15 сеп 2025 | 13:17
  • 10180
  • 5
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 10378
  • 55
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 8951
  • 4
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 8145
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 6809
  • 8
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 4342
  • 2