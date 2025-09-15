Популярни
  Разгатлиоглу няма да чака до теста във Валенсия, за да подкара V4 мотора на Ямаха

Разгатлиоглу няма да чака до теста във Валенсия, за да подкара V4 мотора на Ямаха

  • 15 сеп 2025 | 12:17
Двукратният шампион в Световния супербайк шампионат (WSBK) Топрак Разгатлиоглу няма да чака до официалния теста във Валенсия на 18 ноември, за да подкара V4 мотора, който Ямаха планира да използва през сезон 2026 в MotoGP.

Както е известно догодина турчинът, който е близо до своята трета титла в WSBK, ще премине в кралския клас, където ще кара за екипа на Прамак Ямаха. Според договорката между неговия сегашен отбор БМВ и Ямаха, Разгатлиоглу ще може да започне тестове с японския производител след края на сезона в WSBK, който завърша на 19 октомври на „Херес“.

Планът на Ямаха е да се възползва от това споразумение и да дадат шанс на Разгатлиоглу да изпробва техния мотор преди теста на „Рикардо Тормо“. Това ще се случи по време на частния тест, който Ямаха планира да проведе на „Моторланд Арагон“ на 9 и 10 ноември.

Топрак Разгатлиоглу открадна шефа на екипа на Бастианини

Идеята на този тест, в който ще участва и тестовият пилот на Ямаха Аугусто Фернандес, е Разгатлиоглу да привикне към YZR-M1 преди да я подкара в официалния тест във Валенсия, който ще бъде неговата единствена публична проява като пилот в MotoGP през 2025 година. Спрямо споразумението между БМВ и Ямаха нито японският производител, нито Прамак могат да използва образа на Разгатлиоглу в рамките на състезателни уикенди и други проява извън тестовете до края на годината. Това включва и медийните сесии, така че първите впечатления на турчина от YZR-M1 ще бъдат публикувани едва след Нова година.

Снимки: Red Bull Content Pool

