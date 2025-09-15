Популярни
ХристоМания в Лисабон: фенове на Барса "нападнаха" Стоичков

  • 15 сеп 2025 | 10:14
  • 255
  • 0
ХристоМания в Лисабон: фенове на Барса "нападнаха" Стоичков

Христо Стоичков продължава да е на голяма почит сред привържениците на Барселона. В хотела на световните звезди в Лисабон се появиха фенове на "блаугранас", които искаха да се докоснат до Камата и да се снимат с него. Феновете се бяха подготвили с фланелки на каталунския гранд от времето, когато Ел Булгаро отбеляза над сто гола за клуба.

Ицо се разписа върху фланелките, след което си поговори приятелски със запалянковците. Уважението към носителя на "Златната топка" и другия български участник в днешния благотворителен мач на "Жозе Алваладе" - Красимир Балъков, е огромно.

Балъков се прегърна с Моуриньо
Балъков се прегърна с Моуриньо

Именно Краси, който е легенда на Спортинг Лисабон, заведе на вечеря Стоичков, сина си - агентът Красимир Балъков младши и други приятели, в един от най-хубавите ресторанти край Лисабон, където още от неговото време "лисабонските лъвове" са празнували победите си. Там Бала разбира се бе разпознат от всички и той също се снима с фенове си.

Ицо и Краси се видяха с много от останалите легенди на връщане в хотела, като двамата застанаха за снимка за Sportal.bg в компанията на световния шампион Кристиан Карембьо, легендарния капитан на Валенсия Гайска Мендиета и бившия аржентински национал Хавиер Савиола.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Лисабон

