  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига

Резултати и голмайстори от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига

  • 15 сеп 2025 | 10:05
Резултати и голмайстори от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изигра и последният мач от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига. В него дубълът на Етър победи Павликени като гост с 1:0. Иначе лидер с пълен актив от точки е Академик (Свищов), а веднага след него е Локомотив (Мездра).

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

12 септември 2024 г., петък, 17:00 ч:

ФК Троян (Троян) - ФК Ловеч (Ловеч) 0:4

0:1-Галин Стоянов (6)

0:2-Галин Стоянов (28)

0:3-Галин Стоянов (54)

0:4-Иван Иванов (81)

13 септември 2024 г., събота, 17:00 ч:

Янтра (Полски Тръмбеш) - Локомотив (Мездра) 2:2

0:1-Сергей Христов (24)

1:1-Рашко Йорданов (51)

1:2-Васил Калоянов (70)

1:1-Рашко Йорданов (90)

Ком (Берковица) - Ювентус (Малчика) 5:1

1:0-Георги Цеков (3)

2:0-Митко Панов (10)

3:0-Мариян Огнянов (20)

4:0-Цветко Иванов (34 дузпа)

5:0-Ивайло Тодоров (36)

5:1-Мартин Милков (75)

Бдин (Видин) - Академик (Свищов) 1:2

0:1-Благовест Ленков (31)

0:2-Алекс Чакъров (34)

1:2-Клейтън Тиесън (90)

Левски 2007 (Левски) - Партизан (Червен бряг) 0:0

14 септември 2024 г.,неделя, 17:00 ч:

Павликени (Павликени) - Етър II (Велико Търново) 0:1

0:1-Християн Цветков (7)

