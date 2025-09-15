Резултати и голмайстори от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига

Вчера се изигра и последният мач от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига. В него дубълът на Етър победи Павликени като гост с 1:0. Иначе лидер с пълен актив от точки е Академик (Свищов), а веднага след него е Локомотив (Мездра).
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
12 септември 2024 г., петък, 17:00 ч:
ФК Троян (Троян) - ФК Ловеч (Ловеч) 0:4
0:1-Галин Стоянов (6)
0:2-Галин Стоянов (28)
0:3-Галин Стоянов (54)
0:4-Иван Иванов (81)
13 септември 2024 г., събота, 17:00 ч:
Янтра (Полски Тръмбеш) - Локомотив (Мездра) 2:2
0:1-Сергей Христов (24)
1:1-Рашко Йорданов (51)
1:2-Васил Калоянов (70)
1:1-Рашко Йорданов (90)
Ком (Берковица) - Ювентус (Малчика) 5:1
1:0-Георги Цеков (3)
2:0-Митко Панов (10)
3:0-Мариян Огнянов (20)
4:0-Цветко Иванов (34 дузпа)
5:0-Ивайло Тодоров (36)
5:1-Мартин Милков (75)
Бдин (Видин) - Академик (Свищов) 1:2
0:1-Благовест Ленков (31)
0:2-Алекс Чакъров (34)
1:2-Клейтън Тиесън (90)
Левски 2007 (Левски) - Партизан (Червен бряг) 0:0
14 септември 2024 г.,неделя, 17:00 ч:
Павликени (Павликени) - Етър II (Велико Търново) 0:1
0:1-Християн Цветков (7)