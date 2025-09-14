Галин Димов влезе в борда на директорите на WAKO Европа

Популярни
  14 сеп 2025
Ден преди старта на Европейското първенство по кикбокс за кадети до 19 г. в Йезоло (Италия), се състоя отчетно-изборно събрание на WAKO Europe. На него с четиригодишен мандат беше изран нов президент на европейската организация и това е Еспен Лунд от Норвегия. Той наследи поста от унгареца Ищван Кирай. Заедно с избора на Лунд се проведе и гласуване за нов Съвет на директорите, в който влезе и Галин Димов.

Всичките 17 човека, които заедно с новия президент влизат Съвета на директорите на WAKO Europe, са следните: Еспен Лунд (Норвегия) - президент на WAKO Europe, Галин Димов (България), Ромео Деса (Хърватия), Сьорен Коефоед (Дания), Надир Алуаше (Франция), Оливер Хал (Германия), Жолт Моради (Унгария), Дейв Хефернан (Ирландия), Рикардо Бергамини (Италия), Дария Струтинска (Латвия), Деян Митровски (Република Северна Македония), Катаржина Кочишевска-Палац (Полша), Надя Лейте (Португалия), Лучия Тесие (Словакия), Хесус Егия Марин (Испания), Ана Изабел Сордо Буено (Испания), Салим Кайчи (Турция).

Галин Димов е председател на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) от 2019 година, а през февруари 2023-а получи доверие за нови пет години, колкото е срокът за управление от тази позиция. Под негово ръководство този спорт стана член на Българския олимпийски комитет, а клубовете които членуват в органицацията са 106 на брой.

"С гордост искам да ви съобщя, че вече съм член от този екип и ще работя с всички сили в името на спорта! Благодаря за подкрепата и кандидатурата ми на колегите от Управителния съвет на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай, както и на всички, които ме подкрепят през тези шест години като президент на федерацията", заяви Галин Димов веднага след изборът му в борда на директорите на WAKO Europe.

Това е поредното признание в голямото семейство на спорта кикбокс за лидерското място на България, която се готви в понеделник 15 септември 2025г. да атакува медалите на Европейското първенство за кадети до 19 години в Йезоло. На шампионата България ще бъде представена от 92 състезатели, 11 съдии и 19 треньори.

