Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Несебър
  3. Несебър взе опитен нападател

Несебър взе опитен нападател

  • 12 сеп 2025 | 02:58
  • 149
  • 0
Несебър взе опитен нападател

Изпадналият от Втора лига отбор на ОФК Несебър привлече в редиците си добре познато име на феновете в града и това е Иван Колев. 29-годишният нападател се завръща за втори престой при "делфините“ – сега в Трета лига-Югоизток, след като през 2017 г. остави ярка следа с 8 попадения за отбора, съобщиха от клуба.

Колев е роден на 15 октомври 1995 г. в Казанлък и прави първите си стъпки във футбола в школата на родния Розова долина, преди да продължи развитието си в Славия. В своята кариера е обличал екипите на редица български клубове – Розова долина, Оборище, Поморие, Ботев (Враца), Локомотив (Горна Оряховица), Нефтохимик, Созопол, Септември (София), Спартак (Варна), Дунав (Русе) и за последно Марек (Дупница).

Опитът му не се ограничава само до България – Колев е носил и фланелката на малтийския Сайрънс (Сейнт Джулиан), познат на широката българска публика от мачовете с ЦСКА в европейските клубни турнири.

Завръщането му в Несебър е посрещнато с оптимизъм, а клубът вярва, че Иван Колев отново ще зарадва публиката на Градския стадион със своите голове и себераздаване.

Несебърлии се борят за бързо завръщане във Втора лига и след 6 кръга в Югоизточната трета дивизия заемат 3-о място с 12 точки, на една от лидерите Марица (Пловдив) и Атлетик (Куклен). Cлeдващата им среща е в неделя (14-и септември) като домакини на намиращия се на последно място отбор на СФК Раковски.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Сф) подписа с бивш бек на ЦСКА

Локо (Сф) подписа с бивш бек на ЦСКА

  • 11 сеп 2025 | 19:16
  • 11344
  • 25
Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 12349
  • 53
Тунчев е вариант за селекционер, обяви директор от БФС

Тунчев е вариант за селекционер, обяви директор от БФС

  • 11 сеп 2025 | 17:47
  • 3537
  • 6
Левски уреди Бурас за Локо (Сф)

Левски уреди Бурас за Локо (Сф)

  • 11 сеп 2025 | 17:34
  • 2897
  • 0
Георги Донков: Пълни глупости! Няма да съдя БФС

Георги Донков: Пълни глупости! Няма да съдя БФС

  • 11 сеп 2025 | 17:01
  • 9573
  • 5
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 11650
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg": Смятам, че бях №1 по скорост във Формула 3

  • 11 сеп 2025 | 14:40
  • 12988
  • 20
Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 12349
  • 53
Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

Херо: Никой не ми се е обаждал, не искам да се самопредлагам

  • 11 сеп 2025 | 16:21
  • 11650
  • 29
Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 41322
  • 72
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 37077
  • 81
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 17163
  • 492