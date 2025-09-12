Несебър взе опитен нападател

Изпадналият от Втора лига отбор на ОФК Несебър привлече в редиците си добре познато име на феновете в града и това е Иван Колев. 29-годишният нападател се завръща за втори престой при "делфините“ – сега в Трета лига-Югоизток, след като през 2017 г. остави ярка следа с 8 попадения за отбора, съобщиха от клуба.

Колев е роден на 15 октомври 1995 г. в Казанлък и прави първите си стъпки във футбола в школата на родния Розова долина, преди да продължи развитието си в Славия. В своята кариера е обличал екипите на редица български клубове – Розова долина, Оборище, Поморие, Ботев (Враца), Локомотив (Горна Оряховица), Нефтохимик, Созопол, Септември (София), Спартак (Варна), Дунав (Русе) и за последно Марек (Дупница).

Опитът му не се ограничава само до България – Колев е носил и фланелката на малтийския Сайрънс (Сейнт Джулиан), познат на широката българска публика от мачовете с ЦСКА в европейските клубни турнири.

Завръщането му в Несебър е посрещнато с оптимизъм, а клубът вярва, че Иван Колев отново ще зарадва публиката на Градския стадион със своите голове и себераздаване.

Несебърлии се борят за бързо завръщане във Втора лига и след 6 кръга в Югоизточната трета дивизия заемат 3-о място с 12 точки, на една от лидерите Марица (Пловдив) и Атлетик (Куклен). Cлeдващата им среща е в неделя (14-и септември) като домакини на намиращия се на последно място отбор на СФК Раковски.