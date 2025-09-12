Недялко Москов: Задължителни три точки

В неделя, едноименния тим на Несебър приема СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни домакински мач срещу отбор, чието класиране показва, че не е силен. В него обаче играят Валери Домовчийски и Петър Атанасов. Това е достатъчно да ни мотивира максимално. Подготвяме се изключително сериозно. Имаме ясна цел. Щом искаме да я постигнем, задължително трябва да вземем трите точки от предстоящия двубой“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.

