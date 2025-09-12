Несебър си върна Галин Димов

Един от основните претенденти за влизане във Втора лига отбор на ОФК Несебър привлече в редиците си отлично познат футболист – халфът Галин Димов. Опитният полузащитник е роден на 29 октомври 1990 г. и вече е имал няколко престоя при "делфините“, като винаги е оставял силна следа с играта и професионализма си.

Юноша на бургаските ”акули”, през своята кариера Димов е защитавал цветовете на редица клубове в българския футбол – Черноморец Поморие, Нефтохимик, Хасково, Черноморец Бургас, Добруджа и Созопол, а богатият му опит ще бъде ценен принос за както за всички в отбора, така и за стабилността в средата на терена. Завръщането на Галин Димов в Несебър трябва да даде нужната стабилност и спокойствие в селекцията на старши треньора Мирослав Косев.

Вчера в отбора привлякоха и нов нападател, който също добре познава обстановката – Иван Колев, който дойде от Марек (Дупница). Несебърлии са на 3-о място в Югоизточната Трета лига с 12 точки, на 1 след Марица (Пловдив) и Атлетик (Куклен) след изиграването на шест кръга от новия сезон.