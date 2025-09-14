Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Яница Динева се класира седма на финала на лента в Бърно

Яница Динева се класира седма на финала на лента в Бърно

  • 14 сеп 2025 | 18:33
  • 212
  • 0
Яница Динева завърши на седмо място на финала на лента на турнира Гран При по художествена гимнастика в Бърно (Чехия).

Българката, която е дебютантка на такъв форум, получи за изпълнението си оценка 25.000 точки (трудност 10.200; артистичност 7.600; изпълнение 7.200)

Грацията, водена от олимпийската сребърна медалистка от Париж 2024 Боряна Калейн, вчера се нареди 12-а в многобоя.

Титлата на лента спечели Тара Драгаш (Италия) с 29.400 точки, на обръч и на топка първа е Тайсия Онофричук (Украйна) съответно с 29.700 и с 28.950, а на бухалки златото взе Полина Карина (Украйна) с 28.300 точки.

Съдия за България на това състезание беше Цвета Кузмова.

Снимка: БФХГ

