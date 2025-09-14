Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Огромен успех за българския тенис!

Огромен успех за българския тенис!

  • 14 сеп 2025 | 18:07
  • 10866
  • 12

Огромен успех за българския тенис! Националите ни за Купа "Дейвис" надделяха над Финландия с 3-2 победи в Пловдив в мач от Световна група I. Това означава, че България ще играе квалификация за влизане в Световната група на неофициалното световно първенство по тенис за мъже през февруари следващата година.

Големия успех донесе финалистът на US Open при юношите Александър Василев. В решаващия пети двубой от мача с Финландия той се наложи със 7:6(5), 6:4 над бившия №37 в света Емил Руусувуори.

Мачът започна равностойно, като и двамата бяха стабилни на собствено подаване. Първите колебания дойдоха чак в деветия гейм, когато Василев успя да измъкне сервис-гейма си след четири поредни равенства и спасена точка за пробив. Още в следващия пък световният номер 2 при юношите на свой ред получи две възможности да пробие съперника, но Руусувуори отрази и двата сетбола пред българина, за да изравни до 5:5. Двамата спечелиха следващите си геймове на собствен сервис и така сетът влезе в тайбрек.

Милев загуби в два сета, пети мач решава сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"
Милев загуби в два сета, пети мач решава сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

В него Василев поведе с 3:0 точки, но втората ракета на Финландия изравни – 3:3. Това не разколеба Василев, който излезе победител в следващите три разигравания и стигна до три възможности да затвори сета. Макар да пропусна първите две на сервис на Руусувуори, българинът оползотвори третата на собствено подаване и взе първата част след час и 12 минути игра.

Нестеров: публиката ни спечели тайбрека
Нестеров: публиката ни спечели тайбрека

Успехът в първия сет даде увереност на Александър Василев, който остана стабилен в играта от основната линия и това му позволи да направи ранен пробив в началото на втората част за 2:1, а след това и го затвърди без проблеми – 3:1. Световният номер 2 при юношите продължи да бъде убедителен на собствено подаване и се стигна до 5:3. Руусувуори взе своя следващ гейм, но Василев показа хладнокръвие и не допусна изненада, за да затвори мача с 6:4 след 2 часа игра за радост на пълните трибуни на ТК "Локомотив Пловдив".

Снимки: Startphoto

