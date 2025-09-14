Нестеров: публиката ни спечели тайбрека

Александър Донски и Пьотр Нестеров, които донесоха успех на двойки за България в третия мач срещу Финландия от сблъсъка между двата тима за Купа "Дейвис", бяха изключително радостни от постигнатата победа в Пловдив. Те надделяха след решителен тайбрек в третия сет, в който дадоха само точка на съперниковия тандем - Хари Хелиовара и Ото Виртанен.

"Емоциите са много силни. Уникално е да играеш пред толкова много хора. Да донесеш победа за България - това е уникално чувство. Много се радвам, че успяхме да свършим добра работа", заяви след срещата Донски.

"Много е хубаво да усещаш тази енергия, която ни дава публиката. Тя може да направи разликата при двойките, защото една-две точки могат да променят целия мач. Част от заслугата за тази победа е за публиката"", каза още Александър Донски.

Пьотр Нестеров също не скри удовлетворението си от успеха.

"Страхотни емоции. Искам да благодаря на всички, които дойдоха да ни подкрепят, защото ни дадоха страхотна емоция през целия мач. Не спряха да ни подкрепят. Радвам се, че с Алекс успяхме да победим толкова силни противници. Все пак Хелиовара е двукратен шампион от турнири от Големия шлем. Подготвяхме се дълго за този мач и съм много щастлив, че успяхме да си свършим работата", заяви Нестеров.

"Смея да твърдя, че публиката ни спечели тайбрека, защото финландците започнаха да правят грешки. Ние също изиграхме хубави точки. С подкрепата на публиката могат да се правят страхотни неща", допълни той.

