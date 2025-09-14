Милев загуби в два сета, пети мач решава сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

Ееро Васа постигна чиста победа с 2:0 сета над Янаки Милев в четвъртия мач от сблъсъка между България и Финландия от Световна група I за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. В отделните части финландецът надделя с 6:2, 6:2 за 78 минути и по този начин изравни общия резултат в срещата на 2:2 успеха. Играе се до три спечелени двубоя.

Мачът започна с по две спечелени подавания и за двамата тенисисти. В петия гейм обаче Васа направи пробив за 3:2 и веднага след това успя да го затвърди - 4:2. В следващия гейм финландецът отново съумя да се възползва от колебания в подаването на Милев и реализира още един пробив, който се оказа решаващ за изхода от първия сет – 6:2.

Успехът в първата част вдъхна допълнителна увереност на Васа, който още в първия гейм на втория сет взе подаването на българския тенисист и без затруднения поведе с 2:0. Последва нов пробив за 4:1 и финландецът не допусна изненада до края, за да стигне до победата след 6:2.

Така сега предстои решаващ пети мач, в който финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите Александър Василев ще се изправи срещу бившия номер 37 в световната ранглиста на сингъл при мъжете – Емил Руусувуори.

При краен успех българският отбор ще играе историческа квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

По-рано днес в третия двубой от срещата между двата тима Александър Донски и Пьотр Нестеров надиграха Хари Хелиовара и Ото Виртанен с 2:1 сета в мача на двойки. В отделните части българският тандем надделя с 6:4, 1:6, 7:6(1) за 2 часа и 23 минути игра и по този начин донесоха втори успех в общия резултат на сблъсъка, който се играе до три победи от пет възможни двубоя.

Преди мача в отбора на финландците бе направена смяна от капитана Ярко Ниеминен и вместо предварително заявеният Ееро Васа като партньор на Хари Хелиовара, който е номер 7 в световната ранглиста на двойки, се включи първата ракета на гостите - Ото Виртанен.

Българският тандем започна по-концентрирано и реализира ранен пробив за 3:1 при сервис на Хелиовара, но финландците веднага го върнаха при подаване на Донски и изравниха до 3:3. В следващия сервис-гейм на Нестеров българите отразиха четири възможности за пробив пред финландците и в крайна сметка успяха да поведат с 4:3.

Ключовият момент в сета дойде в десетия гейм, в който Нестеров и Донски направиха пробив на нула при подаване на Виртанен и така затвориха първата част след 6:4.

Във втория сет обаче финландската двойка повиши значително нивото на представянето си, като се възползва от колебанията в сервиса на българските и успяха да направят общо три пробива, за да изравнят резултата в сетовете след категоричното 6:1.

Решаващият трети сет вървеше без пробиви, като и двата тандема съумяваха да измъкнат подаванията си до 6:6. Така крайният победител трябваше да се реши след тайбрек. В него Донски и Нестеров поведоха с 3:0 точки, а след това и с 5:1, като до края не дадоха повече точка на Финландия, за да се поздравят с успеха и да донесат втората победа за България в сблъсъка.