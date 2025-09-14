Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Чехия и Белгия се класираха за финалите на Купа "Дейвис"

Чехия и Белгия се класираха за финалите на Купа "Дейвис"

  • 14 сеп 2025 | 17:41
  • 413
  • 0
Чехия и Белгия се класираха за финалите на Купа "Дейвис"

Чехия и Белгия се класираха за финалите на отборния турнир по тенис за мъже за Купа "Дейвис". Така тези тимове се присъединяват към Германия, Аржентина, Австрия, Франция и Италия, които ще се борят за трофея. Последният отбор ще стане ясен след сблъсъка между Испания и Дания.

Чехия спечели с 3:2 като гост на САЩ. След 1:1 след първия ден на двубоя, на двойки ветераните Остин Крайчек и Раджийв Рам надделяха Якуб Меншик и Томаш Махач със 7:6(6), 5:7, 6:4. След това на сингъл Тейлър Фриц загуби от Иржи Лехечка с 4:6, 6:3, 4:6, а Якуб Меншик спечели срещу Франсис Тиафо с 6:1, 6:4 и донесе крайния успех на своя тим.

В Сидни Белгия надделя над Австралия с 3:2. Тимът водеше с 2:0 след успех в първите два сингъла, но домакините изравниха, след като на двойки Ронки Хиджиката и Джордан Томпсън победиха Сандер Жил и Йоран Флиген с 6:7(7), 6:3, 6:4, а Алекс де Минор надделя над Зизу Бергс с 6:2, 7:5. В петия двубой обаче Рафаел Колиньон се наложи над Александър Вукич с 6:7(5), 6:2, 6:3, за да класира Белгия за финалната фаза на турнира.

Седемте победители от мачовете този уикенд продължават на финалите през ноември, домакин на които е защитаващият титлата си тим на Италия в Болоня.

Само една победа дели Дания от място на финалите, след като тимът води с 2:1 срещу Испания в Марбея. На сингъл Холгер Руне постигна успех срещу Пабло Кареньо Буста със 7:5, 6:3, а Елмер Мьолер се справи с Хауме Мунар - 2:6, 6:1, 6:4. На двойки Педро Мартинес и Мунар надделяха над Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен с 1:6, 6:3, 6:2. По-късно днес Холгер Руне ще играе с Мунар.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Аржентина, Австрия и Франция стигнаха финалния турнир на Купа “Дейвис”

Аржентина, Австрия и Франция стигнаха финалния турнир на Купа “Дейвис”

  • 14 сеп 2025 | 03:19
  • 814
  • 0
Загуба на Иван Иванов и равенство между България и Финландия след първия ден

Загуба на Иван Иванов и равенство между България и Финландия след първия ден

  • 13 сеп 2025 | 17:25
  • 14201
  • 15
Александър Василев: Това е мечтан дебют за мен

Александър Василев: Това е мечтан дебют за мен

  • 13 сеп 2025 | 15:59
  • 1907
  • 0
Германия се класира за финалите на Купа "Дейвис"

Германия се класира за финалите на Купа "Дейвис"

  • 13 сеп 2025 | 15:20
  • 1083
  • 0
Водачката в схемата Адад Мая отпадна на четвъртфиналите пред родна публика в Сао Пауло

Водачката в схемата Адад Мая отпадна на четвъртфиналите пред родна публика в Сао Пауло

  • 13 сеп 2025 | 15:19
  • 1085
  • 0
Александър Василев даде аванс на България в сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

Александър Василев даде аванс на България в сблъсъка с Финландия за Купа "Дейвис"

  • 13 сеп 2025 | 14:50
  • 9534
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 1:0 Лудогорец, домакините с човек по-малко

Локомотив (Пд) 1:0 Лудогорец, домакините с човек по-малко

  • 14 сеп 2025 | 18:46
  • 12227
  • 14
Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

  • 14 сеп 2025 | 17:57
  • 20396
  • 67
Ман Сити 1:0 Ман Юнайтед, Фоудън откри резултата

Ман Сити 1:0 Ман Юнайтед, Фоудън откри резултата

  • 14 сеп 2025 | 18:29
  • 6655
  • 6
Огромен успех за българския тенис!

Огромен успех за българския тенис!

  • 14 сеп 2025 | 18:07
  • 10697
  • 11
Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

  • 14 сеп 2025 | 17:16
  • 12975
  • 11
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 24185
  • 50