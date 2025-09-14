Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам

Матей Казийски коментира пред БНТ трансфера си в Локомотив Авиа (Пловдив). Той заяви, че е щастлив от завръщането си в България.

"Много зарадвах себе си с това свое решение. От много отдавна имаме взаимоотношения и беше така чисто натурално преминаването ми тук", каза Казийски.

"Към момента сме се разбрали, че няма да участвам във всички мачове. Все още трябва да уточним в кои", добави той.

На въпрос какви са амбициите му с отбора на Локомотив Авиа, който достигна до финала на НВЛ миналия сезон, Казийски отговори:

"Преди всичко да се представим добре, защото все пак за мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам. Те миналата година са направили страхотен успех и това, което чувам е, че с моето привличане очакват още повече."

Казийски заяви, че все още не смята да се отказва от състезателна кариера, както и че не мисли да се захване с треньорската професия.

"Към момента все още се чувствам здрав, което е нещото, което ме радва и се чувствам също така и мотивиран да играя, защото и двете неща заедно са много важни. Докато ги има, смятам да са на терена", обясни той.