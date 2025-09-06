Дунав разби Бела

Дунав (Русе) не срещна затруднения срещу Беласица и се наложи с категоричното 3:0 в мач от VII кръг на Втора лига, игран на градския стадион в Русе.

Възпитаниците на Георги Чиликов решиха двубоя още до почивката. В 30-ата минута Ибрахим Кейта откри резултата, а само 13 минути по-късно Камен Хаджиев удвои – 2:0. През второто полувреме домакините продължиха да доминират и в 66-ата минута Преслав Бачев оформи класиката – 3:0.

С този успех Дунав се утвърди на второ място във временното класиране с 16 точки, на 5 зад лидера Фратрия, но и с мач по-малко.