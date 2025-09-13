Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Чиликов чака здрава битка с Пирин

Чиликов чака здрава битка с Пирин

  • 13 сеп 2025 | 09:50
  • 321
  • 0

Готови сме за една сериозна битка с Пирин в Благоевград. Това заяви за БТА старши треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов преди срещата между двата отбора от осмия кръг на Втора лига на 14 септември, неделя, от 15:15 часа.

"Пирин е отбор, който може да победи всеки. Това важи и за нашия отбор. Играят футбол. Имат своя стил. Ние отиваме да се надиграваме, пък каквото стане“, отбеляза Чиликов.

Той добави, че Дунав за този мач няма да може да разчита на Стефан Статев и Кристиян Господинов. Те ще отсъстват заради травми по време на тренировъчния процес тази седмица.

"За съжаление това са двама души, на които аз разчитам, но имаме кой да ги замести“, каза още старши треньорът на „драконите“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

От Арда: Не са ни търсили от БФС за Тунчев

От Арда: Не са ни търсили от БФС за Тунчев

  • 13 сеп 2025 | 09:44
  • 304
  • 0
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 2981
  • 1
Дерби на старта на новия сезон в пернишкото Областно футболно първенство

Дерби на старта на новия сезон в пернишкото Областно футболно първенство

  • 13 сеп 2025 | 05:32
  • 3769
  • 0
Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

  • 12 сеп 2025 | 22:13
  • 42136
  • 46
Монтана продължи свободното падане на Ботев (Пд), "канарчетата" удариха дъното

Монтана продължи свободното падане на Ботев (Пд), "канарчетата" удариха дъното

  • 12 сеп 2025 | 21:45
  • 33015
  • 42
Янтра отбеляза шумно победата срещу Фратрия

Янтра отбеляза шумно победата срещу Фратрия

  • 12 сеп 2025 | 20:26
  • 4715
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

България стартира срещу Германия на Световното първенство във Филипините

  • 13 сеп 2025 | 08:22
  • 7230
  • 3
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 8544
  • 11
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 2981
  • 1
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 1831
  • 1
Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

  • 13 сеп 2025 | 06:25
  • 5273
  • 2
Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

  • 12 сеп 2025 | 22:13
  • 42136
  • 46