Чиликов чака здрава битка с Пирин

Готови сме за една сериозна битка с Пирин в Благоевград. Това заяви за БТА старши треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов преди срещата между двата отбора от осмия кръг на Втора лига на 14 септември, неделя, от 15:15 часа.

"Пирин е отбор, който може да победи всеки. Това важи и за нашия отбор. Играят футбол. Имат своя стил. Ние отиваме да се надиграваме, пък каквото стане“, отбеляза Чиликов.

Той добави, че Дунав за този мач няма да може да разчита на Стефан Статев и Кристиян Господинов. Те ще отсъстват заради травми по време на тренировъчния процес тази седмица.

"За съжаление това са двама души, на които аз разчитам, но имаме кой да ги замести“, каза още старши треньорът на „драконите“.