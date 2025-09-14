Аморим: Смятам, че така помагам на Коби Мейно

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим отново заяви, че смята да разчита на халфа Коби Мейну. Халфът не получава много възможности за изява след идването на португалеца начело на "червените дяволи" и в средата на август се заговори, че той е поискал от ръководството на тима да бъде пуснат под наем, за да може да трупа игрови минути, но това му е било отказано.

„Не говорих с него преди края на трансферния прозорец, защото не исках Мейну да си помисли, че говоря с него само за да го подкрепя. Направих го тази седмица. Имам голяма вяра в него. Той е топ играч. Но някои от вас мислят, че Коби вече е пълноценен играч. Мисля, че може да се справи много по-добре. За някои момчета талантът е достатъчен, но за него не е. Може би е несправедливо, но мисля, че помагам на Коби, това е всичко. Той трябва да се бори за мястото си“, каза португалският специалист на пресконференция.

Договорът на Мейну е до 30 юни 2027 г. През сезон 2024/25 халфът отбеляза 2 гола и направи 1 асистенция в 37 мача във всички състезания. Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 50 милиона евро.

