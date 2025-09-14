Гран При на Сан Марино остава в MotoGP поне още пет години

По-малко от два часа преди старта на тазгодишното издание на Гран При на Сан Марино организаторите на MotoGP обявиха, че състезанието ще продължи да бъде част от календара на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта поне още пет години.

„Мизано“ се завърна в календара на MotoGP през 2007 година след огромна реновация, която включваше и променя на посоката на движение на пистата. Оттогава насам трасето е неизменна част от всеки един сезон в световния шампионат, а през 2020, 2021 и 2024 прие по два състезателни уикенда.

В последните години „Мизано“ започна да измества „Муджело“ от гледна точка посещаемост, което се дължи основно на факта, че голяма част от италианските пилоти са базирани в близост до Римини, където се намира и „Мизано“. На фона на тази популярност на надпреварата не е изненадада, че Гран При на Сан Марино ще продължи да се провежда поне до 2031 година.

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Снимки: MotoGP