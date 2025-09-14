Никола Цолов се появи на "Писта София", ще направи демонстративна обиколка

Голямата звезда на българския автомобилен спорт Никола Цолов е специален гост на състезанието „Писта София“, което се провежда днес в столичния квартал „Младост 4“.

"Писта София 2025": Текат вторите тренировки

Българския лъв се появи в сервизната зона малко след 12:00 часа. Той ще направи една демонстративна обиколка с автомобил на неговия спонсор – писта „Лара“, която в момента се строи в близост до Самоков. Преди това Цолов ще изгледа видео записи, за да разучи трасето, което включва два моста, две кръгови движения и един тунел.

Състезателна програма на „Писта София 2025“ стартира в 13:30 часа.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg