Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Самоков ще бъде домакин и на Европейско първенство по борба догодина

Самоков ще бъде домакин и на Европейско първенство по борба догодина

  • 14 сеп 2025 | 11:01
  • 104
  • 0
Самоков ще бъде домакин и на Европейско първенство по борба догодина

Самоков ще бъде домакин на голям шампионат по борба за втора поредна година. Градът получи доверието на Международната федерация и ще организира Европейското първенство за момчета и момичета до 15 и за кадети и кадетки до 17 години през 2026-а, съобщават от БФ Борба.

Схватките за първата възраст са от 11 до 17 май, а за втората - от 20 до 24 май.

През месец август Самоков за първи път посрещна Световно първенство по борба, което беше за юноши до 20 години.

Тогава от Международната федерация дадоха отлична оценка за организацията, която стана за по-малко от два месеца, след като шампионатът беше преместен от София в Самоков. Състезатели, треньори и гости също оцениха високо удобствата и близостта на града на курорта Боровец, където бяха настанени.

Европейското първенство до 23 години пък бе дадено на Зренянин (Сърбия) и ще бъде от 9 до 15 март, а до 20 години на Скопие (Република Северна Македония) от 6 до 12 юли.

Международната федерация определи домакинствата и на световните първенства при подрастващите.

Световни първенства: До 17 години - Баку (Азербайджан) от 27 юли до 2 август, До 20 години - Манама (Бахрейн) от 17 до 23 август и До 23 години - Лас Вегас (САЩ) от 12 до 18 октомври.

Европейското първенство за мъже и жени догодина ще бъде в Тирана (Албания) от 20 до 26 април. Албанската столица ще посрещне и втория рейтингов турнир от 25 февруари до 1 март.

Световното първенство ще бъде обявено допълнително след заседание на Международната федерация в сряда. Кандидати за домакинство са Бахрейн и Словакия.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ивет Горанова завоюва два златни медала на турнир в Будапеща

Ивет Горанова завоюва два златни медала на турнир в Будапеща

  • 14 сеп 2025 | 09:39
  • 365
  • 0
Валери Атанасов след нокаута от бразилец на SENSHI 28: Бях добре, но...

Валери Атанасов след нокаута от бразилец на SENSHI 28: Бях добре, но...

  • 14 сеп 2025 | 08:46
  • 878
  • 0
Диего Лопес нокаутира Жан Силва с лакът

Диего Лопес нокаутира Жан Силва с лакът

  • 14 сеп 2025 | 07:46
  • 855
  • 0
Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

  • 14 сеп 2025 | 07:13
  • 13382
  • 5
Изумителен турнир SENSHI Grand Prix за малко не завърши с фамозен обрат в стил "Роки"

Изумителен турнир SENSHI Grand Prix за малко не завърши с фамозен обрат в стил "Роки"

  • 13 сеп 2025 | 22:25
  • 15025
  • 0
Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла

Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла

  • 13 сеп 2025 | 22:24
  • 13990
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

  • 14 сеп 2025 | 09:53
  • 11303
  • 7
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 10677
  • 9
Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

  • 14 сеп 2025 | 07:13
  • 13382
  • 5
Здрав сблъсък на "Лаута"

Здрав сблъсък на "Лаута"

  • 14 сеп 2025 | 07:34
  • 6231
  • 0
Кой ще стъпи на европейския трон?

Кой ще стъпи на европейския трон?

  • 14 сеп 2025 | 07:09
  • 6494
  • 2
Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 213728
  • 316