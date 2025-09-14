Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Лазар Тодев победи бивш боец на UFC

Лазар Тодев победи бивш боец на UFC

  • 14 сеп 2025 | 10:56
  • 200
  • 0
Лазар Тодев победи бивш боец на UFC

Лазар Тодев записа една от най-големите победи в своята кариера. Той надви бившия боец от UFC Луис Барбоса (Браз) с единодушно съдийско решение. Триумфът спря серията на южноамериканеца от пет поредни успеха.

Срещата беше тактическо надлъгване, но българинът беше много по-точен. Той избягваше опитите на бразилеца да пренесе боя на земя. Тодев имаше лека доминация в първия рунд, а в следващите две отново беше по-убедителен по отношение на ударите. След финалния гонг хасковлията имаше огромно предимство по отношение на значимите попадения – 45:10.

„Имах различни очаквания за мача, но така се случи. Нямаше как да рискувам. Съперникът беше корав, а аз бях внимавам. Уча се от грешките си. Внимавах и направих това, което трябва. Хубаво е да довършваш, но когато не се получава, няма как – каза Лазар Тодев. – Надявам се, че ще се бия още веднъж през 2025 г.“ След двубоя от Октагон потвърдиха, че успехът затвърди позицията на Тодев (12 победи, 8 с нокаут, 1 със събмишън и 7 загуби) като основен претендент за титлата в тежка категория.

Източник: www.jungle.bg

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ивет Горанова завоюва два златни медала на турнир в Будапеща

Ивет Горанова завоюва два златни медала на турнир в Будапеща

  • 14 сеп 2025 | 09:39
  • 365
  • 0
Валери Атанасов след нокаута от бразилец на SENSHI 28: Бях добре, но...

Валери Атанасов след нокаута от бразилец на SENSHI 28: Бях добре, но...

  • 14 сеп 2025 | 08:46
  • 877
  • 0
Диего Лопес нокаутира Жан Силва с лакът

Диего Лопес нокаутира Жан Силва с лакът

  • 14 сеп 2025 | 07:46
  • 854
  • 0
Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

  • 14 сеп 2025 | 07:13
  • 13378
  • 5
Изумителен турнир SENSHI Grand Prix за малко не завърши с фамозен обрат в стил "Роки"

Изумителен турнир SENSHI Grand Prix за малко не завърши с фамозен обрат в стил "Роки"

  • 13 сеп 2025 | 22:25
  • 15022
  • 0
Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла

Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла

  • 13 сеп 2025 | 22:24
  • 13989
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

  • 14 сеп 2025 | 09:53
  • 11289
  • 7
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 10668
  • 9
Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

Терънс Крауфорд надигра Саул Алварес и записа 42-ра поредна победа

  • 14 сеп 2025 | 07:13
  • 13378
  • 5
Здрав сблъсък на "Лаута"

Здрав сблъсък на "Лаута"

  • 14 сеп 2025 | 07:34
  • 6228
  • 0
Кой ще стъпи на европейския трон?

Кой ще стъпи на европейския трон?

  • 14 сеп 2025 | 07:09
  • 6490
  • 2
Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 213716
  • 316