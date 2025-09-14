Лазар Тодев победи бивш боец на UFC

Лазар Тодев записа една от най-големите победи в своята кариера. Той надви бившия боец от UFC Луис Барбоса (Браз) с единодушно съдийско решение. Триумфът спря серията на южноамериканеца от пет поредни успеха.

Срещата беше тактическо надлъгване, но българинът беше много по-точен. Той избягваше опитите на бразилеца да пренесе боя на земя. Тодев имаше лека доминация в първия рунд, а в следващите две отново беше по-убедителен по отношение на ударите. След финалния гонг хасковлията имаше огромно предимство по отношение на значимите попадения – 45:10.

„Имах различни очаквания за мача, но така се случи. Нямаше как да рискувам. Съперникът беше корав, а аз бях внимавам. Уча се от грешките си. Внимавах и направих това, което трябва. Хубаво е да довършваш, но когато не се получава, няма как – каза Лазар Тодев. – Надявам се, че ще се бия още веднъж през 2025 г.“ След двубоя от Октагон потвърдиха, че успехът затвърди позицията на Тодев (12 победи, 8 с нокаут, 1 със събмишън и 7 загуби) като основен претендент за титлата в тежка категория.

