Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените

  • 14 сеп 2025 | 09:42
Перес Джепчирчир спечели световната титла в маратона при жените

Олимпийската шампионка от Токио Перес Джепчирчир от Кения спечели с финален спринт титлата в маратона при жените на Световното първенство по лека атлетика, което се провежда в японската столица.

Бившата световна рекордьорка и вицешампионката от олимпийските игри в Париж Тигст Асефа (Етиопия) и  Джепчерчир  влезнаха  заедно на олимпийския стадион и първо Асефа атакува 300 метра преди финала. На последната права Джепчерчир отговори с по-висока скорост и финишира с личен рекорд от 2:24:43 часа срещу 2:24:45 на Асефа.

Исторически първи медал от световни първенства спечели Джулия Патернайн (Уругвай), която беше на почти километър след челната двойка, но финишира за 2:27:23 и взе бронза.

В първата част на маратона Сузана Съливан (САЩ) води темпото и дори се бе откъснала значително напред, но по-късно беше застигната от останалите. В крайна сметка Съливан финишира четвърта с 2:28:17, а финалната осмица заформи сънародничката й Джесика Макклейн с 2:29:20 часа.

По време на маратона се проведоха сериите на 1500 метра за мъже, където олимпийския шампион от Токио 2020 Якоб Ингебригцен (Норвегия) не успя да се класира за полуфиналите, както и лидера за сезона на открито Азедин Хабз (Франция). Световният рекордьор на 1500 метра за юноши Фануел Коеч (Кения) се спъна в началото на последната обиколка и завърши, но също без класиране за полуфиналите.

С първо време завърши Нарве Нордас (Норвегия) - 3:35.90 минути.

