  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Девора Аврамова и Исмаил Сенанджи спечелиха шосейния пробег "Карнобат"

Девора Аврамова и Исмаил Сенанджи спечелиха шосейния пробег "Карнобат"

  • 14 сеп 2025 | 03:03
Девора Аврамова и Исмаил Сенанджи спечелиха шосейния пробег "Карнобат"

Над 120 атлети от цялата страна участваха в шосейния пробег "Карнобат. Представителите на Атлетик 90 (Луковит) и Берое (Стара Загора) доминираха като спечелиха съответно четири и три победи.

Исмаил Сенанджи донесе единственото първо място на Евър (Варна) със 17:18 минути на 5 километра. Негов подгласник стана съотборникът му Чудомир Черногоров, който е от Карнобат и записа 18:04. Почетната стълбичка допълни треньорът на Берое Иван Попов с 18:44.

Възпитаничката на Иван Попов - Девора Аврамова (Берое) победи убедителна при жените на 4 км с 15:07 като направи почти минута разлика на втората – националната шампионка на 800 и 1500 метра Лиляна Георгиева (Актив 2013 Пловдив) - 16:01. Трета е Наталия Кременска (Евър Варна) с 16:53 минути.

Павел Здравков (Атлетик 90 Луковит) е шампион при юношите под 20 години на 4 км с14:00 и сестра му Елена Здравкова (Атлетик 90 Луковит) при девойките под 20 години на 3 км с 12:36 минути.

