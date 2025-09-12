Венцеслав Иванов: Да заслужим точките

Утре Ком (Берковица) приема Ювентус (Малчика). Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига.

„Съжаляваме за пропусната победа в последния ни мач. Предстои ни тежък двубой. Съперникът натрупа доста участия в Трета лига. Не отдаваме значение на резултатите и незавидното му класиране. Всеки мач е сам по себе си. Подготвяме се за максимално сериозно. Редно е да вземем трите точки. Трябва да ги заслужим на терена, с добра и резултатна игра. Имаме потенциал да го направим“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.