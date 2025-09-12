Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус (Малчика)
  3. Любомир Иванов: Оспорван двубой

Любомир Иванов: Оспорван двубой

  • 12 сеп 2025 | 09:41
  • 279
  • 0

Утре Ювентус (Малчика) играе с Ком в Берковица. Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига.

„Всички предстоящи мачове са важни за нас, защото нямаме точки. Очаквам оспорван двубой в Берковица. Познаваме отлично съперника. Надявах се до третия, четвъртия кръг да сме по-добре във физическо състояние. Все още обаче имаме проблеми. Кристиан Аначков няма да играе срещу Ком, защото изтърпява наказание. Вече здрав се завръща Пламен Аспарухов“, коментира пред Sportal.bg играещия треньор на Ювентус Любомир Иванов.

Снимка: juventusmalchika.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Геша: Винаги да сме на ниво

Геша: Винаги да сме на ниво

  • 12 сеп 2025 | 10:00
  • 297
  • 0
Живко Бояджиев: Да покажем какво можем срещу най-добрите

Живко Бояджиев: Да покажем какво можем срещу най-добрите

  • 12 сеп 2025 | 09:58
  • 256
  • 0
Ивайло Станчев: Познаваме се отлично, всеки следва целите си

Ивайло Станчев: Познаваме се отлично, всеки следва целите си

  • 12 сеп 2025 | 09:55
  • 222
  • 1
Стефан Ангелов за гостуването в Павликени

Стефан Ангелов за гостуването в Павликени

  • 12 сеп 2025 | 09:51
  • 271
  • 0
Димо Атанасов: Важно е да бием

Димо Атанасов: Важно е да бием

  • 12 сеп 2025 | 09:48
  • 318
  • 0
Венцеслав Иванов: Да заслужим точките

Венцеслав Иванов: Да заслужим точките

  • 12 сеп 2025 | 09:38
  • 250
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

Стоичков: Филипов и Орманджиев се провалиха! Хранилки и бракониерства с трансфери в ЦСКА няма да има

  • 12 сеп 2025 | 10:40
  • 2496
  • 5
Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 2823
  • 0
Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

  • 12 сеп 2025 | 07:30
  • 2590
  • 2
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 5514
  • 3
Арда приема ЦСКА в Стара Загора

Арда приема ЦСКА в Стара Загора

  • 12 сеп 2025 | 07:48
  • 15144
  • 7
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 10915
  • 5