Любомир Иванов: Оспорван двубой

Утре Ювентус (Малчика) играе с Ком в Берковица. Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига.

„Всички предстоящи мачове са важни за нас, защото нямаме точки. Очаквам оспорван двубой в Берковица. Познаваме отлично съперника. Надявах се до третия, четвъртия кръг да сме по-добре във физическо състояние. Все още обаче имаме проблеми. Кристиан Аначков няма да играе срещу Ком, защото изтърпява наказание. Вече здрав се завръща Пламен Аспарухов“, коментира пред Sportal.bg играещия треньор на Ювентус Любомир Иванов.

Снимка: juventusmalchika.com