Тодор Киселичков: Да вкарваме

Утре Нефтохимик (Бургас) играе в Асеновград с местния Асеновец. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой на стадион, където винаги е трудно за гостуващите отбори. Това не ни притеснява. Най-важното е как ще се представят младите ни футболисти. Губим точки и мачове, основно заради липса на опит. Друг проблем е, че не успяваме в завършващата фаза на атаката. Сериозен недостатък, който проваля всичките ни усилия. Подготвени сме, владеем инициативата, създаваме достатъчно положения пред вратата на противника, но като не вкарваме голове, няма как да постигнем добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.