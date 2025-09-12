Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нефтохимик
  3. Тодор Киселичков: Да вкарваме

Тодор Киселичков: Да вкарваме

  • 12 сеп 2025 | 09:07
  • 258
  • 0
Тодор Киселичков: Да вкарваме

Утре Нефтохимик (Бургас) играе в Асеновград с местния Асеновец. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой на стадион, където винаги е трудно за гостуващите отбори. Това не ни притеснява. Най-важното е как ще се представят младите ни футболисти. Губим точки и мачове, основно заради липса на опит. Друг проблем е, че не успяваме в завършващата фаза на атаката. Сериозен недостатък, който проваля всичките ни усилия. Подготвени сме, владеем инициативата, създаваме достатъчно положения пред вратата на противника, но като не вкарваме голове, няма как да постигнем добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.   

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Несебър взе опитен нападател

Несебър взе опитен нападател

  • 12 сеп 2025 | 02:58
  • 2886
  • 0
Берое представи пореден нов

Берое представи пореден нов

  • 11 сеп 2025 | 23:23
  • 3100
  • 7
Локо (Сф) подписа с бивш бек на ЦСКА

Локо (Сф) подписа с бивш бек на ЦСКА

  • 11 сеп 2025 | 19:16
  • 16547
  • 26
Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

Левски олекна с 10 000 евро заради расизъм, има и условна присъда

  • 11 сеп 2025 | 18:59
  • 17941
  • 57
Тунчев е вариант за селекционер, обяви директор от БФС

Тунчев е вариант за селекционер, обяви директор от БФС

  • 11 сеп 2025 | 17:47
  • 4080
  • 7
Левски уреди Бурас за Локо (Сф)

Левски уреди Бурас за Локо (Сф)

  • 11 сеп 2025 | 17:34
  • 3774
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

Разклатеният Берое приема набралия скорост Ботев (Враца) в първи мач от новия кръг

  • 12 сеп 2025 | 07:15
  • 1621
  • 0
Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

Ботев (Пд) срещу Монтана в първия мач след ерата на Попето

  • 12 сеп 2025 | 07:30
  • 1698
  • 2
Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

Днес стават ясни финалистите на ЕвроБаскет 2025

  • 12 сеп 2025 | 07:00
  • 3847
  • 3
Арда приема ЦСКА в Стара Загора

Арда приема ЦСКА в Стара Загора

  • 12 сеп 2025 | 07:48
  • 9967
  • 5
Напрежение в съблекалнята на Барселона

Напрежение в съблекалнята на Барселона

  • 12 сеп 2025 | 03:29
  • 10382
  • 2
Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

Безразборното харчене на английските отбори може да се окаже сериозен проблем

  • 12 сеп 2025 | 06:35
  • 7643
  • 2