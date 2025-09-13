Наполи отнесе Фиорентина като гост, Хойлунд дебютира с гол

Италианският шампион Наполи записа безпроблемен успех с 3:1 като гост на Фиорентина в късния съботен мач от третия кръг на Серия "А". Така „партенопеите“ имат четири победи и едно равенство в последните си пет мача с този съперник.

Мачът започна благоприятно за гостите, тъй като още в третата минута Пиетро Комуцо фаулира Андре-Франк Замбо Ангиса в наказателното поле и след дълга проверка с ВАР последва дузпа. Кевин Де Бройне беше безгрешен от бялата точка и така откри резултата. Той обаче не се запази задълго, тъй като в 14-ата минута Леонардо Спинацола с хубав пас изведе Расмус Хойлунд, който се разписа още в дебюта си за Наполи. До почивката Давид Де Хеа и дебюгиралият Ваня Милинкович-Савич се погрижиха да няма още голове след спасени удари на Де Бройне и Мойс Кийн.

15 minutes into his Napoli debut, and Rasmus Hojlund has scored his first goal for the club. pic.twitter.com/XhfNpFBbbW — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 13, 2025

През второто полувреме обаче дойдоха още два гола. Първият от тях падна в 51-вата минута, когато при изпълнение на корнер новото попълнение Сам Бойкема отбеляза първото си попадение с екипа на неаполитанци чрез удар отблизо. В 58-ата минута гостите се разминаха с нов гол след отразен удар на Скот Мактоминей и добавката на Матео Политано в гредата. Така се стигна до 79-ата минута, когато отново при корнер Бойкема изчисти топката в краката на Лука Раниери, който намали изоставането на „виолетовите“. Този гол ги окрили в оставащите минути, но въпреки натиска им, те си останаха само с него.

A debut goal for Sam Beukema! 🔵#FiorentinaNapoli 0-3 pic.twitter.com/LjnhetezDu — Lega Serie A (@SerieA_EN) September 13, 2025

Така Наполи остава на първо място в класирането с пълен актив от 9 точки, докато Фиорентина е на 13-ата позиция със своите 2 пункта след първата си загуба през сезона.

Снимки: Gettyimages