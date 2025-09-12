Идва моментът на истината за Наполи, смята Конте

Наставникът на първенеца Наполи Антонио Конте не разкри картите си относно избора на състав за предстоящия мач срещу Фиорентина в Серия “А”. Двубоите в калчото се подновяват този уикенд след паузата за националните отбори. Сега първо Наполи ще гостува на Фиорентина в Тоскана, а в четвъртък ще приеме Манчестър Сити в първата си среща от Шампионската лига от два сезона насам.

На пресконференцията си преди петъчната среща Конте предостави актуална информация за състоянието на играчите си, включително звездното попълнение Кевин Де Бройне и новите централни нападатели Расмус Хойлунд и Лоренцо Лука.

Първо Конте беше попитан кой вероятно ще замени Амир Рахмани, който отпада за сблъсъка с Фиорентина, след като получи контузия по време на ангажиментите си с националния отбор. Косовският национал беше титуляр във всеки мач от Серия А миналия сезон и само веднъж беше заменен преди 90-ата минута.

„Той е ключов играч в този отбор, но както казах и преди, при мачове на всеки три дни, плюс тези на националните отбори, рискът от контузии ще бъде много по-висок”, заяви треньорът.

“Опитахме се да се подготвим за подобна ситуация на трансферния пазар - продължи Конте. - Привлякохме Сам Бойкема, имаме и Лука Марианучи. От утре ще има възможност да ги видим на терена. Трябва да им дадем шанс да играят и да осъзнаят новата си среда. С изключение на Де Бройне, винаги съм казвал, че момчетата, които сме привлекли, трябва да са готови да ни помогнат в настоящето, но и да бъдат сигурни фигури за бъдещето."

"Идва моментът на истината с мачове през три дни", добави треньорът.

След това Конте беше попитан за състоянието на новите попълнения Расмус Хойлунд и Елиф Елмас, които пристигнаха в самия край на летния трансферен прозорец.

„Те също бяха ангажирани с националните си отбори - отговори Конте. - Видях, че са добре. Те са футболисти, които са готови да играят. Неизбежно е, че колкото повече време имаме да работим заедно, толкова повече подобрения ще има, но те са ни нужни веднага.“