Неизлъчвани кадри от уникалното музикално шоу на мача Партизан - ПАОК

Отборите на Партизан и ПАОК изиграха приятелски мач помежду си вчера, в който домакините от Белград се наложиха с 96-86 над солунския гранд, но освен пирошоуто, което феновете на двата отбора спретнаха, на почивката обстановката "взриви" и музикална банда.
Рокаджиите, които се появиха облечени с екипи на Партизан в средата на игрището в Белград под открито небе разпалиха страстите с лекота и накараха 6000 зрители по трибуните да пеят с пълни гърла и да не спират да танцуват.
Какво точно се случи по време на паузата на дербито, вижте в нашето видео!
Снимки: Sportal.bg