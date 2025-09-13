Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Късни попадения донесоха първа победа на ЦСКА в първенството, талант на "червените" с основна роля - на живо след успеха срещу Септември с 3:1
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Неизлъчвани кадри от уникалното музикално шоу на мача Партизан - ПАОК

Неизлъчвани кадри от уникалното музикално шоу на мача Партизан - ПАОК

  • 13 сеп 2025 | 22:45
  • 282
  • 0

Отборите на Партизан и ПАОК изиграха приятелски мач помежду си вчера, в който домакините от Белград се наложиха с 96-86 над солунския гранд, но освен пирошоуто, което феновете на двата отбора спретнаха, на почивката обстановката "взриви" и музикална банда.

В Белград със Sportal.bg: Изумителни кадри от супердербито Партизан - ПАОК
В Белград със Sportal.bg: Изумителни кадри от супердербито Партизан - ПАОК

Рокаджиите, които се появиха облечени с екипи на Партизан в средата на игрището в Белград под открито небе разпалиха страстите с лекота и накараха 6000 зрители по трибуните да пеят с пълни гърла и да не спират да танцуват.

Какво точно се случи по време на паузата на дербито, вижте в нашето видео!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Започна четвъртото издание на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 в Шумен

Започна четвъртото издание на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3 в Шумен

  • 13 сеп 2025 | 16:12
  • 443
  • 0
Пешич си тръгва, Сърбия търси нов селекционер

Пешич си тръгва, Сърбия търси нов селекционер

  • 13 сеп 2025 | 06:00
  • 3217
  • 2
Джабари Паркър пред Sportal: Нямах представа каква ще бъде атмосферата, но беше много приятно

Джабари Паркър пред Sportal: Нямах представа каква ще бъде атмосферата, но беше много приятно

  • 12 сеп 2025 | 23:46
  • 4961
  • 0
В Белград със Sportal.bg: Изумителни кадри от супердербито Партизан - ПАОК

В Белград със Sportal.bg: Изумителни кадри от супердербито Партизан - ПАОК

  • 12 сеп 2025 | 23:46
  • 28559
  • 8
Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

  • 12 сеп 2025 | 22:44
  • 22211
  • 8
Илияна Йотова след победата на националния тим по баскетбол на колички: Видях невероятен дух

Илияна Йотова след победата на националния тим по баскетбол на колички: Видях невероятен дух

  • 12 сеп 2025 | 21:49
  • 2021
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

Инфарктна първа победа за ЦСКА в елита, талант спаси "червените" с брилянтен гол в 94-ата минута

  • 13 сеп 2025 | 22:15
  • 169378
  • 237
Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 77698
  • 48
Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

Спартак (Варна) дочака първата си победа в efbet Лига, Ковальов блесна с асистенция

  • 13 сеп 2025 | 19:38
  • 23952
  • 21
Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

Ювентус разплака Интер в края на 7-голово шоу

  • 13 сеп 2025 | 20:54
  • 24708
  • 9
Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

Дори час игра с човек по-малко не спря Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 19:13
  • 30926
  • 92
Брентфорд 1:0 Челси (полувреме)

Брентфорд 1:0 Челси (полувреме)

  • 13 сеп 2025 | 22:42
  • 3222
  • 4