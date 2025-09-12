Джабари Паркър пред Sportal: Нямах представа каква ще бъде атмосферата, но беше много приятно

Отборът на Партизан победи с 96-87 ПАОК в приятелски мач под открито небе, изиграл се тази вече в Белград, а след срещата пред камерата на Sportal застана една от големите звезди на сръбския гранд Джабари Паркър.

Въпреки че беше кратък бившият НБА играч изказа мнението си за атмосферата.



На въпроса - "Как Ви се стори обстановката и очаквахте ли толкова фенове?", той отговори така - "Не очаквах. Нямах представа каква ще бъде атмосферата. Бях играл само в "Белградска Арена". Беше много приятно.", заяви Паркър пред Sportal.