Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Първи кадри от откритото игрище преди Партизан - ПАОК

Първи кадри от откритото игрище преди Партизан - ПАОК

  • 12 сеп 2025 | 17:28
  • 2187
  • 0

Подготовката за дербито между Партизан и ПАОК тече с пълна сила, видя Sportal.bg.

Игрището, което ще събере близо 6000 от феновете на двата отбора под открито небе в Белград днес в 19:30 ч. българско време, вече е готово за сблъсъка.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Гръмотевични бури в Белград объркаха плановете на Партизан и ПАОК
Гръмотевични бури в Белград объркаха плановете на Партизан и ПАОК

Припомняме ви, че мачът е част от предсезонния турнир, организиран от Партизан, в който участват още отборите на Зенит Казан, Макаби Тел Авив и Урал.

Както вече писахме, от сметките на сръбските “гробари” за мача отпадат две от големите звезди на тима Карлик Джоунс и Тайрик Джоунс, които лекуват контузии.

Лошото момче на Партизан пропуска мача с ПАОК
Лошото момче на Партизан пропуска мача с ПАОК

Sportal.bg пък ще ви показва всичко по-интересно, което се случва преди, по време и след мача в сръбската столица в ексклузивни видеа.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Ново лого ще краси Суперкупата

Ново лого ще краси Суперкупата

  • 12 сеп 2025 | 15:59
  • 336
  • 0
Ключова фигура за Турция до последно под въпрос за дербито с Гърция

Ключова фигура за Турция до последно под въпрос за дербито с Гърция

  • 12 сеп 2025 | 15:00
  • 735
  • 0
Балкан обяви специални привилегии за притежателите на абонаментни карти

Балкан обяви специални привилегии за притежателите на абонаментни карти

  • 12 сеп 2025 | 14:50
  • 751
  • 1
Спечелете екип на Димитър Димитров в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Димитър Димитров в играта на Sportal.bg!

  • 12 сеп 2025 | 13:28
  • 13770
  • 3
Лошото момче на Партизан пропуска мача с ПАОК

Лошото момче на Партизан пропуска мача с ПАОК

  • 12 сеп 2025 | 13:19
  • 5554
  • 0
Пини Гершон посети школата на Славия за старт на своята работа

Пини Гершон посети школата на Славия за старт на своята работа

  • 12 сеп 2025 | 12:49
  • 403
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев и Монтана

11-те на Ботев и Монтана

  • 12 сеп 2025 | 18:41
  • 609
  • 0
БФС реши: Арда ще домакинства срещу ЦСКА и Черно море извън Кърджали

БФС реши: Арда ще домакинства срещу ЦСКА и Черно море извън Кърджали

  • 12 сеп 2025 | 18:23
  • 3512
  • 2
Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 36157
  • 60
Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

  • 12 сеп 2025 | 15:06
  • 10388
  • 6
Берое 0:0 Ботев (Враца)

Берое 0:0 Ботев (Враца)

  • 12 сеп 2025 | 17:30
  • 5234
  • 2
Германия сложи край на приказката на Финландия

Германия сложи край на приказката на Финландия

  • 12 сеп 2025 | 18:53
  • 5326
  • 0