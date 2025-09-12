Първи кадри от откритото игрище преди Партизан - ПАОК

Подготовката за дербито между Партизан и ПАОК тече с пълна сила, видя Sportal.bg.
Игрището, което ще събере близо 6000 от феновете на двата отбора под открито небе в Белград днес в 19:30 ч. българско време, вече е готово за сблъсъка.
Припомняме ви, че мачът е част от предсезонния турнир, организиран от Партизан, в който участват още отборите на Зенит Казан, Макаби Тел Авив и Урал.
Както вече писахме, от сметките на сръбските “гробари” за мача отпадат две от големите звезди на тима Карлик Джоунс и Тайрик Джоунс, които лекуват контузии.
Sportal.bg пък ще ви показва всичко по-интересно, което се случва преди, по време и след мача в сръбската столица в ексклузивни видеа.