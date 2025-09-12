Популярни
  3. Росен Крумов: Ще е тежка битка

  • 12 сеп 2025 | 08:18
Едноименният тим на Костинброд играе утре в Ботевград с местния Балкан. Срещата е от седмия кръг на Югозападната Трета лига.

„Съперникът е в серия от четири поредни загуби. Това ни интересува дотолкова, доколкото да ни мотивира пределно за предстоящия двубой в Ботевград. Със сигурност ще хвърлят всичко за да излязат от незавидната ситуация. Имат футболисти с качества и опит, които могат да го направят. Именно за това трябва да сме на макс, защото ще е тежка битка. Ще направим възможното да я спечелим. Имам потенциал да го сторим“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

